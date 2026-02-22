Верховный суд США вернул Китаю «козырь» в преддверии переговоров Bloomberg: после отмены пошлин Китай получил контроль на переговорах с США

Решение Верховного суда США, отменившее введенные ранее масштабные пошлины, неожиданно усилило переговорные позиции Пекина, передает Bloomberg. Всего за месяц до потенциального саммита председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа Китай получает дополнительный рычаг влияния на торговых переговорах.

Отмена тарифов, которые ранее достигали 145%, лишает Вашингтон важного инструмента давления. Теперь Пекин может пересмотреть свои обязательства по закупке американских товаров, включая сою, самолеты Boeing и энергоносители.

Эксперты отмечают, что это решение ставит Китай в гораздо более выгодное положение, позволяя ему диктовать условия в обмен на стабильность поставок критически важных материалов, таких как редкоземельные металлы. Директор Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо заявил агентству, что в руках Китая вновь оказалась «соевая карта». Ведь Пекин является крупнейшим импортером американской сои.

Ранее Верховный суд США постановил, что Трамп не имел законных оснований вводить импортные пошлины, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. В решении инстанции указано, что данный нормативный акт не наделяет главу государства такими полномочиями.