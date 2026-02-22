Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 23:19

Верховный суд США вернул Китаю «козырь» в преддверии переговоров

Bloomberg: после отмены пошлин Китай получил контроль на переговорах с США

Фото: Chan Long Hei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Верховного суда США, отменившее введенные ранее масштабные пошлины, неожиданно усилило переговорные позиции Пекина, передает Bloomberg. Всего за месяц до потенциального саммита председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа Китай получает дополнительный рычаг влияния на торговых переговорах.

Отмена тарифов, которые ранее достигали 145%, лишает Вашингтон важного инструмента давления. Теперь Пекин может пересмотреть свои обязательства по закупке американских товаров, включая сою, самолеты Boeing и энергоносители.

Эксперты отмечают, что это решение ставит Китай в гораздо более выгодное положение, позволяя ему диктовать условия в обмен на стабильность поставок критически важных материалов, таких как редкоземельные металлы. Директор Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо заявил агентству, что в руках Китая вновь оказалась «соевая карта». Ведь Пекин является крупнейшим импортером американской сои.

Ранее Верховный суд США постановил, что Трамп не имел законных оснований вводить импортные пошлины, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. В решении инстанции указано, что данный нормативный акт не наделяет главу государства такими полномочиями.

США
Китай
пошлины
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России
Дело украинской ОПГ в Египте отложили
Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат
Хозяин американской ЧВК начал работать на Украину
Верховный суд США вернул Китаю «козырь» в преддверии переговоров
Два аэропорта «захлопнулись» по решению Росавиации
В Иране раскрыли, чем ответят на возможную агрессию США
В Нижегородской области сгорели 35 коров
Офицеры ВСУ признали абсолютное превосходство России на СВО
«Низкий поклон»: в Энергодаре решили проблему с электроснабжением
Воссоединение SEREBRO, Фадеев, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина
Стало известно, сколько переплатят поставщики при повышении пошлин в США
Названа возможная дата нового раунда переговоров по Украине в Женеве
«Один из последних турниров»: РФПИ дал оценку победе США над Канадой на ОИ
На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу
Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию
Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану
Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком
Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.