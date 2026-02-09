Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 17:34

В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК

Володин: фракции Госдумы представят кандидатов в ЦИК до 20 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Все политические фракции Госдумы до 20 февраля предложат кандидатуры для назначения на должности членов Центральной избирательной комиссии России, сообщила пресс-служба ГД со ссылкой на председателя палаты Вячеслава Володина. Решение принято на заседании Совета Госдумы.

По решению Совета Государственной думы в срок до 20 февраля все политические фракции ГД предложат по кандидатуре для назначения на должности членов Центральной избирательной комиссии РФ, — говорится в сообщении.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила, что датой проведения выборов депутатов Государственной думы в текущем году назначено третье воскресенье сентября. Днем голосования станет 20 сентября 2026 года. Российским избирателям предстоит сформировать состав нижней палаты парламента уже девятого созыва.

До этого глава ведомства Элла Памфилова сообщала, что ЦИК РФ готова провести выборы в стране в 2026 году, несмотря на внешние угрозы и чрезвычайные ситуации в некоторых регионах. Она отметила, что избирательная система в России накопила достаточно опыта для работы в экстремальных условиях. Глава Центризбиркома подчеркнула, что вопрос обеспечения безопасности голосования приоритетен.

