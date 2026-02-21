Зимняя Олимпиада — 2026
Степашин раскрыл условие проведения выборов на Украине

Степашин: выборы на Украине возможны только после перемирия

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин сообщил РИА Новости, что президентские выборы на Украине в настоящий момент не просто маловероятны, а абсолютно невозможны. Политик считает, что Владимир Зеленский осознает катастрофические для себя последствия возможного волеизъявления.

Сейчас никаких выборов не будет. Для Зеленского выборы — это политическая, и не только политическая, смерть, он это прекрасно понимает,заявил Степашин в интервью агентству.

Ранее источники в Верховной раде отметили, что президентские выборы могут состояться уже осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го. При этом допускается, что волеизъявление пройдет без отмены действующего военного положения. Парламентарии уже активизировали подготовку к избирательному процессу.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко призвал отправить в отставку президента Украины после публикации доклада для Конгресса США. В документе говорится о коррупционной схеме в компании «Энергоатом», где бизнес-партнер главы государства якобы причастен к масштабным злоупотреблениям в энергетическом секторе.

