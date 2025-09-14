Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 04:58

Известный российский телеведущий объявлен в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского, указано в официальных базах данных украинских правоохранительных органов. Согласно документам, журналист находится в розыске с февраля 2025 года.

Основанием для розыска стали обвинения в якобы «посягательстве на территориальную целостность Украины». Карточка розыска содержит подробную информацию о подозрениях, выдвинутых против Красовского украинскими правоохранительными органами.

Красовский также с ноября 2014 года внесен в базу данных сайта «Миротворец», известного публикацией персональных данных лиц, обвиняемых украинской стороной в противоправной деятельности. В настоящее время дальнейшие процессуальные действия в отношении бывшего ведущего RT остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что российская исполнительница Татьяна Куртукова была внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Основанием для включения в список стала, как заявляется на портале, ее поддержка действий российских вооруженных сил. Певица, известная широкой публике по композиции «Матушка», была внесена в реестр 11 сентября. Примечательно, что в созданной карточке указана ошибочная фамилия — Макарова, а не Куртукова.

розыск
RussiaToday
СБУ
Миротворец
