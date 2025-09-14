Известный российский телеведущий объявлен в розыск на Украине СБУ объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского, указано в официальных базах данных украинских правоохранительных органов. Согласно документам, журналист находится в розыске с февраля 2025 года.

Основанием для розыска стали обвинения в якобы «посягательстве на территориальную целостность Украины». Карточка розыска содержит подробную информацию о подозрениях, выдвинутых против Красовского украинскими правоохранительными органами.

Красовский также с ноября 2014 года внесен в базу данных сайта «Миротворец», известного публикацией персональных данных лиц, обвиняемых украинской стороной в противоправной деятельности. В настоящее время дальнейшие процессуальные действия в отношении бывшего ведущего RT остаются неизвестными.

