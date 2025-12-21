В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в группе в социальной сети «ВКонтакте» объявил о создании штаба по поиску четверых детей, пропавших в Самарской области. Он расположен в поселке городского типа Безенчук.

Штаб работает: 20.12.2025 с 12:00 (11:00 мск. — NEWS.ru). Адрес штаба: пгт. Безенчук, ул. Советская, 172 (отдел культуры), — говорится в сообщении.

Утром воскресенья, 21 декабря, в поселке Безенчук Самарской области четверо несовершеннолетних не вернулись с прогулки. Среди них 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения.

Сотрудники уголовного розыска уже начали поиски пропавших детей, они составили и распространили ориентировку с приметами малолетних. В настоящее время они опрашивают очевидцев произошедшего и устанавливают круг общения пропавших.

Ранее в Пермском крае была найдена первая группа из 13 пропавших туристов. Они не пострадали, хотя провели в зимнем лесу в общей сложности двое суток. Через некоторое время к спасателям вышла вторая группа туристов.