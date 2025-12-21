Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:47

В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в группе в социальной сети «ВКонтакте» объявил о создании штаба по поиску четверых детей, пропавших в Самарской области. Он расположен в поселке городского типа Безенчук.

Штаб работает: 20.12.2025 с 12:00 (11:00 мск. — NEWS.ru). Адрес штаба: пгт. Безенчук, ул. Советская, 172 (отдел культуры), — говорится в сообщении.

Утром воскресенья, 21 декабря, в поселке Безенчук Самарской области четверо несовершеннолетних не вернулись с прогулки. Среди них 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения.

Сотрудники уголовного розыска уже начали поиски пропавших детей, они составили и распространили ориентировку с приметами малолетних. В настоящее время они опрашивают очевидцев произошедшего и устанавливают круг общения пропавших.

Ранее в Пермском крае была найдена первая группа из 13 пропавших туристов. Они не пострадали, хотя провели в зимнем лесу в общей сложности двое суток. Через некоторое время к спасателям вышла вторая группа туристов.

Самарская область
полиция
розыск
поиски
дети
пропавшие
волонтеры
ЛизаАлерт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.