15 декабря 2025 в 16:06

Стала известна судьба второй пропавшей группы туристов в Пермском крае

Ural Mash: вторая пропавшая в Пермском крае группа туристов вышла к спасателям

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вторая группа туристов, которая считалась пропавшей в районе горы Ослянка в Пермском крае, вышла к спасателям, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Речь идет о шести людях с турбазы «Ослянка House».

По данным канала, все входившие в группу живы. Уточняется, что они бросили снегоходы в Карпинском округе, туда уже выдвигаются поисковики.

Авторы добавили, что все туристы пребывают в удовлетворительном состоянии — их нашли в пяти километрах от турбазы. Отмечается, что мужчины из первой группы собрались у костра в ожидании эвакуации.

Ранее сообщалось, что специалистам удалось установить место, где находится пропавшая в районе Ослянки группа туристов. У них получилось отследить сигнал мобильных телефонов. Как оказалось, источник располагался у реки Сухой.

До этого замначальника ГУ МЧС по региону Денис Говоров заявил, что группа из 13 туристов могла разделиться и сбиться с маршрута из-за плохой видимости. Он отмечал, что к спасательной операции были подключены более 100 человек.

Россия
Пермский край
туристы
спасатели
