В МЧС раскрыли новые подробности исчезновения группы туристов в Прикамье МЧС: пропавшая в горах Прикамья группа туристов на снегоходах могла разделиться

Группа из 13 туристов, пропавшая в районе горы Ослянка в Пермском крае, могла разделиться и сбиться с маршрута из-за плохой видимости, сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Денис Говоров в эфире радио «Комсомольская правда — Пермь». По его словам, спасатели будут расширять область поисков.

Группа достаточно подготовленная, и сообщество любителей снегоходов недоумевает, что с ними могло произойти. Скорее всего, группа разделилась и из-за плохой видимости сбилась с маршрута, — отметил Говоров.

Для поиска туристов подключили БПЛА, поскольку использование авиации невозможно из-за сильного ветра и снегопада. Дрон планируется запустить с вершины горы, куда оборудование доставят на снегоходах.

Пропавших туристов начали искать 13 декабря. Группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянка. Среди пропавших есть как любители, так и опытные снегоходчики. Обычно до горы туристы едут на снегоходах примерно два часа, а оставшиеся пять километров к вершине идут пешком. Маршрут длиной 40 километров проходит в труднодоступной местности.