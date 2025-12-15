Новый год-2026
Пропавших в Пермском крае туристов будут искать с помощью технологий

ТАСС: для поиска пропавших в Пермском крае туристов запустят беспилотник

Поиск пропавших в Пермском крае туристов будет осуществляться с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил ТАСС координатор регионального отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев. Дрон планируется запустить с вершины горы, куда оборудование доставят на снегоходах. Челышев пояснил, что использование авиации в данный момент невозможно из-за сильного ветра и снегопада.

В данный момент в штабе находится минимум пять экипажей МЧС, а также 17 снегоходов и один БПЛА с тепловизором. Запуск беспилотника будет осуществлен с вершины горы, куда его планируется забросить на снегоходах, — заявил собеседник агентства.

Ранее у горы Ослянки в Пермском крае пропала группа туристов, и к их поискам уже приступили волонтеры. 13 человек более суток не выходят на связь. Группа, состоявшая из 15 жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы, отправилась в поход 13 декабря. По информации журналистов, связь с туристами прервалась во время их восхождения на гору Ослянку. К настоящему моменту на туристическую базу вернулись только двое участников похода.

