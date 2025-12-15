Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:41

Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы

Маршрут до горы Ослянка в Пермском крае занимает два часа на снегоходах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Путешественники во время туров на пермскую гору Ослянка, где недавно пропали люди, примерно два часа едут до нее на снегоходах, а оставшиеся пять километров к вершине идут пешком, сообщает РИА Новости. По данным местных туристических фирм, маршрут длиной 40 километров проходит в труднодоступной местности.

Маршрут проходит через маленький поселок в тайге Средняя Усьва, расположенный на востоке региона, на берегу реки. Если туры организовываются из Челябинска, то в первый день туристы сначала посещают достопримечательности в Невьянске, а затем добираются до поселка. После ночевки утром выезжают на снегоходах к Ослянке.

Если же поездка совершается из Перми, то путешествие к Ослянке планируется уже в первый день с возвращением на базу к вечеру. По информации турфирм, высота Ослянки составляет 1119 метров над уровнем моря. Гора является самой высокой вершиной Среднего Урала, а ее посещение входит в проект «Корона Урала».

Ранее сообщалось, что для поисков пропавших под Пермью россиян будет задействован беспилотник. Запуск дрона планируется осуществить с вершины горы, куда оборудование доставят с помощью снегоходов. При этом использование авиации в данный момент невозможно из-за сильного ветра и снегопада.

Лишь двое из 15 членов туристической группы вернулись с маршрута к назначенному времени на турбазу в районе горы Ослянка. Местонахождение 13 человек до сих пор остается неизвестным. Спасатели утверждают, что нужен полный объезд горы со всех сторон.

туристы
Пермский край
горы
пропажи
