15 декабря 2025 в 15:43

Спасатели нашли пропавшую в Пермском крае группу из 13 туристов

Фото: t.me/mchs_prikamia*
Первая группа из 13 туристов, пропавших в Пермском крае, была обнаружена, сообщает Telegram-канал Baza. В настоящее время они направляются в базовый лагерь.

Отмечается, что все участники группы живы. Они не пострадали, хотя провели в зимнем лесу в общей сложности двое суток.

Ранее предполагалось, что группа туристов, пропавшая в районе горы Ослянка в Пермском крае, могла укрыться от непогоды в заброшенной деревне Большая Ослянка. В этом населенном пункте сохранились дома с целыми крышами. СМИ также писали, что туристы могли застрять в болоте, которое не успело замерзнуть, после чего перестали выходить на связь.

Поисковая операция начались 13 декабря. В группе были как новички, так и опытные спортсмены-снегоходчики. Обычный маршрут предполагает, что до подножия горы туристы добираются на снегоходах около двух часов, а оставшиеся пять километров до вершины преодолевают пешком. Весь путь протяженностью 40 километров пролегает по труднодоступной местности.

До этого появились данные, что поиски пропавших ведутся в условиях сложного рельефа. Представители регионального отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» подтвердили, что операция проходит в горно-лесистой зоне.

Пермский край
туристы
поиски
горы
