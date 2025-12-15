Новый год-2026
Спасатели раскрыли о трудности поиска пропавших в Пермском крае туристов

Спасатели ищут пропавших в Пермском крае туристов в горах и лесах

Фото: 59.mchs.gov.ru
Поиски пропавших туристов в Пермском крае ведутся в условиях сложного рельефа местности, сообщили РИА Новости в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Сама операция проходит в горной и лесной зоне.

Там очень сложная местность: горы и лес. Пермский край в целом — сложная ландшафтная структура, — сообщил представитель отряда.

Ранее спасатель и альпинист Денис Киселев в беседе с NEWS.ru говорил, что одной из вероятных причин исчезновения туристов у горы Ослянка в Пермском крае мог стать сход снежной лавины. Он пояснил, что для начала зимнего периода лавина из свежего снега является вполне реалистичным сценарием. Ситуация кажется странной, поскольку никто из участников группы не подал сигнал бедствия. Киселев отметил, что даже при отсутствии сотовой связи подготовленные туристы обычно имеют при себе резервные средства связи.

До этого заместитель начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Денис Говоров допустил, что группа из 13 человек могла разделиться и потерять маршрут из-за ухудшения видимости. Он сообщил, что спасатели намерены расширять район поисков.

