15 декабря 2025 в 12:38

Стало известно, что могло стать с пропавшими в Перми туристами

Спасатель Киселев: пропавших у горы Ослянка туристов могло накрыть лавиной

Фото: t.me/mchs_prikamia*
Пропавших у горы Ослянка в Пермском крае туристов могла накрыть лавина, заявил NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, сход снега — вполне реалистичный сценарий для начала зимы.

Пропавшие в Пермском крае люди могли заблудиться в условиях холмистой тайги. Группа большая, это все-таки не один-два человека. И если это какая-то массовая гибель, то лавинная опасность — это вполне реальный сценарий. Бывает, что сходящий с горы снег накрывает целиком всю группу, особенно в неожиданных местах. Сейчас начало зимы, но лавины свежего снега тоже могут быть достаточно опасны, — пояснил Киселев.

По его мнению, ситуация выглядит странной, поскольку никто из пропавших туристов не подает сигналов бедствия. Он отметил, что даже в условиях отсутствия сотовой связи у подготовленных групп обычно есть альтернативные коммуникационные устройства.

Очень странно, что пропавшие в Пермском крае туристы не подали никаких сигналов. Обычно снегоходчики, выезжая даже в район, где не ловит сотовый, берут с собой радиопередатчики для связи друг с другом. Да и вообще спутниковые телефоны у таких туристов — не редкость. Поэтому это, конечно, наводит на грустные мысли, что что-то могло случиться с людьми, — резюмировал Киселев.

Ранее сообщалось, что туристов, пропавших в Пермском крае, будут искать с помощью беспилотников, местность уже разбили на круговые сектора. Их поиски осложняются тяжелыми условиями — снегопадом и морозом.

туристы
Пермский край
спасатели
лавины
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
