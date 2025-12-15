Новый год-2026
15 декабря 2025 в 11:18

Пропавших туристов будут искать беспилотниками

МЧС: в Пермском крае задействуют беспилотники для поиска пропавших туристов

Фото: t.me/mchs_prikamia
Туристов, пропавших в Пермском крае, будут искать с помощью беспилотников, местность уже разбили на круговые сектора, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС. Отмечается, что поиски осложняются тяжелыми условиями — снегопадом и морозом.

К месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Поиски осложняются тяжелыми условиями: горная местность, снегопад и минусовая температура, — рассказали в ведомстве.

Ранее около горы Ослянка в Пермском крае исчезла группа туристов, состоящая преимущественно из жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Из 15 человек до точки сбора добрались только двое. Поиски остальных продолжаются.

Координатор регионального отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев уже заявлял, что поиск пропавших в Пермском крае туристов будет осуществляться с помощью беспилотного летательного аппарата. Дрон планируется запустить с вершины горы, куда оборудование доставят на снегоходах. Челышев пояснил, что использование авиации в данный момент невозможно из-за сильного ветра и снегопада.

Пермский край
туристы
Россия
БПЛА
