Две сотни пассажиров больше суток не могут добраться из Москвы в Махачкалу

Две сотни пассажиров больше суток не могут добраться из Москвы в Махачкалу

Более 200 пассажиров уже сутки не долететь из Москвы в Махачкалу, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, изначально рейс должен был вылететь из Внуково еще днем 6 января, но вылет несколько раз переносили. В конечном итоге борт вылетел в 19:00, но до конечного пункта так и не долетел — вместо этого он сел в Астрахани.

Как уточнил канал, какое-то время пассажиров не выпускали из салона, а после его направили уже в Минеральные Воды. По прибытии туристам объявили, что вылет в Махачкалу переносится на следующий день. При этом россиянам не предоставили гостиницу. Некоторые сняли номера за свой счет, оставшиеся же пассажиры заночевали в аэропорту.

По данным источника, туристы получили лишь ваучеры на питание в качестве компенсации. Им выдали по 500 рублей на еду и 100 рублей на воду.

Ранее авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидают 230 пассажиров. Расчетное время вылета — 22:40 по местному времени (15:40 мск).