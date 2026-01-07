Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 13:26

Две сотни пассажиров больше суток не могут добраться из Москвы в Махачкалу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Более 200 пассажиров уже сутки не долететь из Москвы в Махачкалу, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, изначально рейс должен был вылететь из Внуково еще днем 6 января, но вылет несколько раз переносили. В конечном итоге борт вылетел в 19:00, но до конечного пункта так и не долетел — вместо этого он сел в Астрахани.

Как уточнил канал, какое-то время пассажиров не выпускали из салона, а после его направили уже в Минеральные Воды. По прибытии туристам объявили, что вылет в Махачкалу переносится на следующий день. При этом россиянам не предоставили гостиницу. Некоторые сняли номера за свой счет, оставшиеся же пассажиры заночевали в аэропорту.

По данным источника, туристы получили лишь ваучеры на питание в качестве компенсации. Им выдали по 500 рублей на еду и 100 рублей на воду.

Ранее авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидают 230 пассажиров. Расчетное время вылета — 22:40 по местному времени (15:40 мск).

Москва
Махачкала
самолеты
авиарейсы
пассажиры
туристы
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвала самую полезную часть мандарина
Вертолет разбился в российском регионе
Аверин, слова об эмиграции, мнение об СВО: как живет актер Андрей Кайков
Россияне стали жертвами дерзкого ограбления макаки
В Госдуме раскрыли циничную схему протестов в Иране
Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин в 2026 году
Раскрыта причина смерти Брижит Бардо
Российское село оказалось отрезано от мира из-за бешенства
Раскрыты кандидаты на пост главы украинского «МОССАДа»
«Сложные вопросы»: Зеленский раскрыл, чему посвящена встреча с США в Париже
Дроны над Крымом, удар по нефтебазе: как ВСУ атакуют Россию 7 января
Сочинская гостиница стала местом массового отравления юных регбистов
Поезд из Санкт-Петербурга в Брест остановился по техническим причинам
«Слепой, глухой и немой осел»: в США заявили о новой фазе СВО
Стало известно о переброске военных самолетов США в Британию
Погода в Москве в четверг, 8 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Зеленский прибыл на Кипр
Замглавы администрации Путина наградил спасших тысячи жизней бойцов
Львовские больницы остались без света из-за Киева
Две сотни пассажиров больше суток не могут добраться из Москвы в Махачкалу
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.