«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу

Госдума рекомендовала правительству России сохранить запрет на сплошные вырубки деревьев в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщается на сайте парламента. Данное постановление парламентарии приняли на пленарном заседании в связи с рассмотрением законопроекта об охране озера Байкал.

Рекомендовать правительству РФ в целях совершенствования правового регулирования в области охраны, защиты и воспроизводства лесов внести в Государственную думу проект федерального закона, направленный на уточнение способов проведения мероприятий по сохранению лесов, сохраняя неизменным запрет на проведение сплошных рубок, — говорится в заявлении.

Ранее комитет Госдумы по экологии поддержал законопроект, допускающий сплошную санитарную вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкала. Указанный документ также устанавливает порядок перевода участков лесного фонда в иную категорию после получения одобрения от специальной комиссии.

