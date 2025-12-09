ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 18:58

«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу

Госдума рекомендовала сохранить запрет на вырубки у Байкала

Вид на озеро Байкал Вид на озеро Байкал Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Госдума рекомендовала правительству России сохранить запрет на сплошные вырубки деревьев в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщается на сайте парламента. Данное постановление парламентарии приняли на пленарном заседании в связи с рассмотрением законопроекта об охране озера Байкал.

Рекомендовать правительству РФ в целях совершенствования правового регулирования в области охраны, защиты и воспроизводства лесов внести в Государственную думу проект федерального закона, направленный на уточнение способов проведения мероприятий по сохранению лесов, сохраняя неизменным запрет на проведение сплошных рубок, — говорится в заявлении.

Ранее комитет Госдумы по экологии поддержал законопроект, допускающий сплошную санитарную вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкала. Указанный документ также устанавливает порядок перевода участков лесного фонда в иную категорию после получения одобрения от специальной комиссии.

Кроме того, общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что приобретение живой ели с рук чревато привлечением к административной ответственности с наложением денежного взыскания. По его мнению, покупать новогоднее дерево следует в надежных торговых точках, которые могут предоставить необходимые сопроводительные документы.

Байкал
леса
вырубка
Госдума
