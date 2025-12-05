ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:32

На Байкале разрешили рубить лес

Госдума одобрила сплошные рубки леса в экологической зоне Байкала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Комитет Госдумы по экологии одобрил проект закона, разрешающего сплошную вырубку погибших лесов в центральной экологической зоне Байкала, передает «Коммерсант». Документ также предусматривает возможность перевода земель лесного фонда в другие категории после согласования с профильной комиссией.

Никаких сплошных рубок в контексте лесозаготовки на Байкале быть не может. Но есть проблематика с погибшими лесами, — отметила на прошедших слушаниях замглавы Минприроды Светлана Ходнева.

Она пояснила, что авторы «пока вынуждены использовать» нынешнюю терминологию о сплошных рубках в случаях, «когда выборочные не помогают». Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 9 декабря.

Тем временем юрист Илья Русяев заявил, что за незаконную вырубку живой елки предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей. По словам правозащитника, если проступок будет совершен в крупных масштабах, его могут квалифицировать как уголовное преступление. Самым надежным вариантом является покупка новогодней ели у официальных продавцов, чтобы избежать рисков, связанных с незаконной рубкой.

Байкал
законопроекты
законы
леса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали массированных ударов по Украине
Автоюрист рассказал, возможно ли защитить имущество после покупки
Ветеринар перечислил самые опасные новогодние украшения для питомцев
Минобороны: российские войска освободили Безымянное в ДНР
В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.