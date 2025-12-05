На Байкале разрешили рубить лес

Комитет Госдумы по экологии одобрил проект закона, разрешающего сплошную вырубку погибших лесов в центральной экологической зоне Байкала, передает «Коммерсант». Документ также предусматривает возможность перевода земель лесного фонда в другие категории после согласования с профильной комиссией.

Никаких сплошных рубок в контексте лесозаготовки на Байкале быть не может. Но есть проблематика с погибшими лесами, — отметила на прошедших слушаниях замглавы Минприроды Светлана Ходнева.

Она пояснила, что авторы «пока вынуждены использовать» нынешнюю терминологию о сплошных рубках в случаях, «когда выборочные не помогают». Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 9 декабря.

Тем временем юрист Илья Русяев заявил, что за незаконную вырубку живой елки предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей. По словам правозащитника, если проступок будет совершен в крупных масштабах, его могут квалифицировать как уголовное преступление. Самым надежным вариантом является покупка новогодней ели у официальных продавцов, чтобы избежать рисков, связанных с незаконной рубкой.