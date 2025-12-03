Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 06:00

Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год

Юрист Русяев: за вырубку новогодней елки грозит штраф до пяти тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

За незаконную вырубку живой елки предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По словам правозащитника, если проступок будет совершен в крупных масштабах, его могут квалифицировать как уголовное преступление.

Самовольный сруб живой ели в лесу в России — это нарушение, за которое предусмотрена ответственность, прямо установленная статьей 8.28 КоАП РФ и статьей 260 УК РФ. Административная ответственность наступает, если ущерб невелик. Штрафы для граждан составляют обычно три — пять тысяч рублей. Но этим последствия не ограничиваются: дополнительно возмещается вред, который рассчитывается по установленным государством таксам, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что даже одна незаконно срубленная ель, в зависимости от размера и региона, может привести к потере двух-трех тысяч рублей и более. По словам юриста, для хвойных деревьев, срубленных в период с ноября по январь, применяется повышающий коэффициент, что может привести к удвоению стоимости ущерба.

Если итоговая сумма превышает порог значительности, установленный законом, — более пяти тысяч рублей, то наступает уже уголовная ответственность. В этом случае возможны более серьезные штрафы, обязательные или исправительные работы, а при тяжелых обстоятельствах и лишение свободы. Например, при срубе нескольких елей или при заготовке на особо охраняемой территории нередко могут возбудить уголовное дело, — добавил Русяев.

Юрист отметил, что за подобные нарушения ответственность наступает с 16 лет, но если дерево срубил несовершеннолетний, возмещение ущерба обычно ложится на его родителей. По словам Русяева, самым надежным вариантом является покупка новогодней ели у официальных продавцов, чтобы избежать рисков, связанных с незаконной рубкой.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что украшение входной двери новогодней мишурой может привести к штрафу. По его словам, в редких случаях это возможно, так как коридор и лестничная площадка в многоквартирном доме являются путями эвакуации, и их нельзя захламлять и использовать для размещения горючих материалов.

Новый год
юристы
штрафы
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года
Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря
Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды
Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине
Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне
Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год
Названа причина, по которой ЕС не может влиять на мирный план по Украине
Приснилась умершая бабушка: знак судьбы или предупреждение?
Российским пенсионерам предложили платить «Новогодний капитал»
Татарская хрустящая лепешка: готовим самую простую и вкусную катламу!
Юрист ответил, можно ли зажигать бенгальские огни на балконе
Гороскоп на 3 декабря: как избежать ссоры? Кого ждут финансовые сюрпризы?
Терапевт ответила, какие елочные игрушки могут оказаться ядовитыми
Песков оценил вероятность новогоднего перемирия в зоне СВО
Глава Пентагона описал свой вариант компании для идеального ужина
Что предвещает сон, где вы хороните человека: расшифровка
200 тысяч рублей на подработке: кому готовы столько платить в 2026 году
Врач дал совет, какие тканевые маски лучше использовать зимой
ПВО сбила дроны ВСУ при попытке удара по Саратовской области
Названы неочевидные симптомы, которые могут быть предвестниками инфаркта
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.