Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год

За незаконную вырубку живой елки предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По словам правозащитника, если проступок будет совершен в крупных масштабах, его могут квалифицировать как уголовное преступление.
Самовольный сруб живой ели в лесу в России — это нарушение, за которое предусмотрена ответственность, прямо установленная статьей 8.28 КоАП РФ и статьей 260 УК РФ. Административная ответственность наступает, если ущерб невелик. Штрафы для граждан составляют обычно три — пять тысяч рублей. Но этим последствия не ограничиваются: дополнительно возмещается вред, который рассчитывается по установленным государством таксам, — предупредил Русяев.
Он подчеркнул, что даже одна незаконно срубленная ель, в зависимости от размера и региона, может привести к потере двух-трех тысяч рублей и более. По словам юриста, для хвойных деревьев, срубленных в период с ноября по январь, применяется повышающий коэффициент, что может привести к удвоению стоимости ущерба.
Если итоговая сумма превышает порог значительности, установленный законом, — более пяти тысяч рублей, то наступает уже уголовная ответственность. В этом случае возможны более серьезные штрафы, обязательные или исправительные работы, а при тяжелых обстоятельствах и лишение свободы. Например, при срубе нескольких елей или при заготовке на особо охраняемой территории нередко могут возбудить уголовное дело, — добавил Русяев.
Юрист отметил, что за подобные нарушения ответственность наступает с 16 лет, но если дерево срубил несовершеннолетний, возмещение ущерба обычно ложится на его родителей. По словам Русяева, самым надежным вариантом является покупка новогодней ели у официальных продавцов, чтобы избежать рисков, связанных с незаконной рубкой.
Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что украшение входной двери новогодней мишурой может привести к штрафу. По его словам, в редких случаях это возможно, так как коридор и лестничная площадка в многоквартирном доме являются путями эвакуации, и их нельзя захламлять и использовать для размещения горючих материалов.