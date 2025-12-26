Похищенная мошенниками из Мьянмы россиянка вышла на свободу

Гражданка России, попавшая в мошеннический колл-центр в Мьянме, была освобождена, сообщили в российском посольстве в Таиланде. Сотрудники дипломатического представительства заверили, что уже в скором времени девушка будет отправлена на родину. Сперва россиянку сопроводят в город Бангкок.

26 декабря 2025 года <...> была организована выдача освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину, — говорится в заявлении.

На прошлой неделе, 17 декабря, в аэропорту Бангкока задержали одного из вербовщиков тайских скам-центров, куда заманивали моделей и превращали их в рабынь. Им оказался уроженец Таджикистана и резидент России Рустам М. В Таиланде он занимался вербовкой гражданок России и Китая через социальные сети.

По словам правозащитника Ивана Мельникова, в рабстве на территории Юго-Восточной Азии по-прежнему могут быть тысячи россиянок. Он не исключил, что общее число женщин, оказавшихся в подобной ситуации, переваливает за десятки тысяч. Помимо гражданок России в рабство попадают жительницы Китая и Индии.