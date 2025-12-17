В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками

Одного из вербовщиков тайских скам-центров, куда заманивали моделей и превращали их в рабынь, задержали в аэропорту Бангкока, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, им оказался уроженец Таджикистана и резидент России Рустам М.

Отмечается, что в Таиланде мужчина занимался вербовкой гражданок России и КНР через социальные сети. С девушками из Поднебесной он общался на китайском языке, так как знает его в совершенстве. Вербовщик обещал жертвам высокую зарплату и успешное будущее в модельном бизнесе.

Именно с его помощью девушек вывозили в Мьянму и Камбоджу. В ходе расследования было установлено, что до переезда в Таиланд Рустам М. несколько лет жил в Москве. Недавно он решил слетать в Душанбе, но в аэропорту Бангкока его задержали по подозрению в национальном мошенничестве.

Ранее правозащитник Иван Мельников заявил, что в рабстве в Юго-Восточной Азии могут быть тысячи россиянок. Он не исключил, что общее число женщин, оказавшихся в подобной ситуации, переваливает за десятки тысяч. Помимо гражданок России, в рабство попадают жительницы Китая и Индии, уточнил эксперт.