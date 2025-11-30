День матери
Раскрыто, чем грозит новогодняя мишура на внешней стороне входной двери

Юрист Салкин: новогодняя мишура на внешней стороне входной двери грозит штрафом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Размещение новогодней мишуры на внешней стороне входной двери может обернуться штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что в исключительных ситуациях это возможно, потому что коридор и лестничная площадка в многоквартирном доме относятся к путям эвакуации, которые по правилам пожарной безопасности нельзя захламлять и использовать для размещения горючих материалов.

Новогодняя мишура, как правило, изготовлена из горючих материалов, поэтому теоретически она может быть признана нарушающей требования пожарной безопасности в нескольких случаях. Во-первых, если украшения выходят за пределы полотна двери и реально мешают проходу. Например, свисают с потолка, цепляются за людей или уменьшают ширину прохода. Во-вторых, если декора много, он создает дополнительную пожарную нагрузку, и есть зафиксированные жалобы соседей, по которым приезжает проверка, — рассказал Салкин.

Юрист пояснил, что основанием для привлечения к ответственности является нарушение Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479, которые запрещают размещать горючие материалы, мусор и иные предметы на путях эвакуации. Собеседник объяснил, что в таком случае возможно привлечение по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и для граждан предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей.

При этом аккуратная небольшая мишура, плотно закрепленная на полотне двери, не выступающая в общий коридор и не создающая препятствий для прохода, на практике почти никогда не становится самостоятельным основанием для штрафа. Обычно ограничиваются просьбой или предписанием убрать декор в случае конфликта с соседями или управляющей организацией, — резюмировал Салкин.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за присвоение найденных предметов предусмотрен административный штраф. По его словам, если стоимость находки окажется высокой, это может быть квалифицировано как уголовное преступление.

Софья Якимова
С. Якимова
