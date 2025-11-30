Раскрыто, чем грозит новогодняя мишура на внешней стороне входной двери

Размещение новогодней мишуры на внешней стороне входной двери может обернуться штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что в исключительных ситуациях это возможно, потому что коридор и лестничная площадка в многоквартирном доме относятся к путям эвакуации, которые по правилам пожарной безопасности нельзя захламлять и использовать для размещения горючих материалов.

Новогодняя мишура, как правило, изготовлена из горючих материалов, поэтому теоретически она может быть признана нарушающей требования пожарной безопасности в нескольких случаях. Во-первых, если украшения выходят за пределы полотна двери и реально мешают проходу. Например, свисают с потолка, цепляются за людей или уменьшают ширину прохода. Во-вторых, если декора много, он создает дополнительную пожарную нагрузку, и есть зафиксированные жалобы соседей, по которым приезжает проверка, — рассказал Салкин.

Юрист пояснил, что основанием для привлечения к ответственности является нарушение Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479, которые запрещают размещать горючие материалы, мусор и иные предметы на путях эвакуации. Собеседник объяснил, что в таком случае возможно привлечение по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и для граждан предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей.

При этом аккуратная небольшая мишура, плотно закрепленная на полотне двери, не выступающая в общий коридор и не создающая препятствий для прохода, на практике почти никогда не становится самостоятельным основанием для штрафа. Обычно ограничиваются просьбой или предписанием убрать декор в случае конфликта с соседями или управляющей организацией, — резюмировал Салкин.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за присвоение найденных предметов предусмотрен административный штраф. По его словам, если стоимость находки окажется высокой, это может быть квалифицировано как уголовное преступление.