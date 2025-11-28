Юрист ответил, чем грозит присвоение найденных вещей

За присвоение найденных предметов предусмотрен административный штраф, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если стоимость находки окажется высокой, это может быть квалифицировано как уголовное преступление.

Сам по себе факт нахождения чужой вещи не образует правонарушения: законодатель предполагает, что такие ситуации неизбежны, и предлагает для нашедшего четкий порядок действий. Сложности начинаются тогда, когда нашедший желает присвоить вещь себе. Если стоимость имущества не превышает 2,5 тыс. рублей, то чаще всего речь идет именно об административном правонарушении. Штраф при этом может составлять до пятикратной стоимости предмета, но не менее тысячи рублей, а при стоимости от одной до 2,5 тыс. рублей — не менее трех тысяч рублей. Важно учитывать возраст: административная ответственность за такие деяния наступает только с 16 лет, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что если владелец находки известен, то следует попытаться его уведомить. По словам Русяева, если же собственника установить не удается, рекомендуется обратиться в полицию или орган местного самоуправления. Юрист пояснил, что пока человек следует этим рекомендациям, то оснований для привлечения к ответственности не возникает.

На практике это хорошо видно на примере найденных телефонов: попытки сбросить настройки, вынуть СИМ-карту, начать пользоваться аппаратом или продать его рассматриваются правоохранительными органами уже не как добросовестное обращение с находкой, а как хищение. В зависимости от стоимости предмета и обстоятельств это может квалифицироваться либо как кража по статье 158 УК РФ, либо как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ, — добавил Русяев.

Он указал, что если найденная вещь стоит более 2,5 тыс. рублей или имеются другие признаки уголовного правонарушения, то применяется статья 158 УК РФ. По словам юриста, в основном составе предусмотрены штрафы в размере до 80 тыс. рублей или доход виновного за период до шести месяцев, а также альтернативные виды наказания. Русяев заключил, что уголовная ответственность за кражу наступает с 14-летнего возраста.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что использование наличных денег или средств с банковской карты, найденных на улице, квалифицируется как кража. Он настоятельно порекомендовал не оставлять себе подобные находки.