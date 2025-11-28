День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 06:00

Юрист ответил, чем грозит присвоение найденных вещей

Юрист Русяев: присвоение найденных вещей грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

За присвоение найденных предметов предусмотрен административный штраф, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если стоимость находки окажется высокой, это может быть квалифицировано как уголовное преступление.

Сам по себе факт нахождения чужой вещи не образует правонарушения: законодатель предполагает, что такие ситуации неизбежны, и предлагает для нашедшего четкий порядок действий. Сложности начинаются тогда, когда нашедший желает присвоить вещь себе. Если стоимость имущества не превышает 2,5 тыс. рублей, то чаще всего речь идет именно об административном правонарушении. Штраф при этом может составлять до пятикратной стоимости предмета, но не менее тысячи рублей, а при стоимости от одной до 2,5 тыс. рублей — не менее трех тысяч рублей. Важно учитывать возраст: административная ответственность за такие деяния наступает только с 16 лет, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что если владелец находки известен, то следует попытаться его уведомить. По словам Русяева, если же собственника установить не удается, рекомендуется обратиться в полицию или орган местного самоуправления. Юрист пояснил, что пока человек следует этим рекомендациям, то оснований для привлечения к ответственности не возникает.

На практике это хорошо видно на примере найденных телефонов: попытки сбросить настройки, вынуть СИМ-карту, начать пользоваться аппаратом или продать его рассматриваются правоохранительными органами уже не как добросовестное обращение с находкой, а как хищение. В зависимости от стоимости предмета и обстоятельств это может квалифицироваться либо как кража по статье 158 УК РФ, либо как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ, — добавил Русяев.

Он указал, что если найденная вещь стоит более 2,5 тыс. рублей или имеются другие признаки уголовного правонарушения, то применяется статья 158 УК РФ. По словам юриста, в основном составе предусмотрены штрафы в размере до 80 тыс. рублей или доход виновного за период до шести месяцев, а также альтернативные виды наказания. Русяев заключил, что уголовная ответственность за кражу наступает с 14-летнего возраста.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что использование наличных денег или средств с банковской карты, найденных на улице, квалифицируется как кража. Он настоятельно порекомендовал не оставлять себе подобные находки.

юристы
штрафы
россияне
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Афганистан заинтересовался привлечением мигрантов к сельхозработам в РФ
Россиян предупредили об опасности плавленого сыра
Американский броневик не устоял перед БПЛА: успехи ВС РФ к утру 28 ноября
Зоопсихолог ответила, почему кошки не любят запах мандаринов
«Давали просто умереть»: свидетель рассказал о пыточной ВСУ в Волновахе
Названы блюда, провоцирующие ночные кошмары
Случаи возврата квартир через суд участились после дела Долиной
Юрист ответил, чем грозит присвоение найденных вещей
Нутрициолог ответила, как отличить настоящее оливковое масло от подделки
К чему снится ограбление: узнайте, чего ждать в реальной жизни
В России защитят законом традиционные ценности в фильмах
К чему снится беременная подруга: откройте секреты сна для себя
Перечислены продукты, которые не рекомендуется есть натощак
Новая награда, рак, личная жизнь: куда пропала Светлана Крючкова
Раскрыт нюанс, способный спасти сексуальную жизнь в паре
Кекс-миллионер: финансье — выпечка, которая манит деньги
Юрист ответил, чем грозит просмотр видео без наушников в московском метро
Завестись зимой без проблем: выбираем автомобильный аккумулятор для морозов
Психолог рассказала, как убедить ребенка навести порядок в комнате
Психолог рассказала, как семейному человеку найти время на хобби
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.