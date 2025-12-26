«Глубоко ошибаются»: Рябков о конфликте с Западом

Россия призывает Запад думать не о том, когда произойдет большая война, а о том, как ее не допустить, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он напомнил, что победить ядерную державу невозможно.

Я не хотел бы предаваться спекуляциям и теоретическому построению наихудших сценариев. В ответ на подобного рода прогнозы и оценки могу лишь сказать: глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран под натовскими знаменами, — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ рассказал, что Россия и США приблизились к разрешению украинского кризиса. По его словам, сторонам надо «сделать последний рывок», однако конкретных дедлайнов устанавливать не стоит.

Кроме того бывший советник НАТО и полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что специальная военная операция может быть окончена на фронте или за столом переговоров, но только на условиях Москвы. Он отметил, что в НАТО пока еще не конца осознали: Россия твердо намерена добиться демилитаризации Украины, чтобы пресечь возобновление конфликта раз и навсегда.