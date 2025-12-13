Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025

В Европе признали окончание СВО на Украине только на условиях России

Экс-советник НАТО Бо: спецоперация кончится на условиях России

Европа до сих пор не осознала неизбежного исхода украинского конфликта и того факта, что он кончится на условиях России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо. В эфире YouTube-канала Dialogue Works он отметил решимость Москвы довести до конца задачу по демилитаризации Украины, чтобы лишить киевский режим возможности возобновить конфликт в будущем.

Нет никаких сомнений, что если конфликт закончится — неважно, на поле боя или за столом переговоров, — он закончится на условиях России. Это то, чего не поняли европейцы, — подчеркнул Бо.

Мнение швейцарского эксперта совпадает с официальной позицией Москвы. Президент России Владимир Путин неоднократно заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения и выполнит все поставленные цели. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что Москва стремится к прочному миру, который должен быть обеспечен надежными гарантиями.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, развязка ближе, чем когда-либо за минувшие четыре года.

