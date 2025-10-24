Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:54

Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты

Юрист Соловьев: трата денег с найденной банковской карты расценивается как кража

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Трата наличных или средств с карты, найденных на улице, расценивается как кража, рассказал Общественной Службе Новостей заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он призвал не оставлять при себе подобные находки.

Понятно, что тратить найденное нельзя, потому что это обыкновенная кража чужих денег. К сожалению, достаточно часто на этом попадаются подростки, когда находят банковские карты, — рассказал Соловьев.

Юрист посоветовал передать найденные вещи под расписку сотрудникам или администрации либо отнести в банк или отделение полиции. Он уточнил, что составление акта о передаче является обязательным этапом, который обеспечивает законность происходящего.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что кражу товара в магазине нельзя пресекать самосудом, поскольку такие действия могут привести к уголовной ответственности для продавца. По его словам, закон разрешает задержание гражданином лица, совершившего преступление, но лишь для предотвращения новых противоправных действий.

кражи
юристы
растрата
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как засолить красную рыбу: холодный способ без сахара
Психолог объяснила, почему старшеклассники часто ошибаются на пробных экзаменах
Бывший диетолог Роналду раскрыл главное качество российских футболистов
Киберэксперт рассказал, зачем злоумышленники взламывают российских знаменитостей
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Жители российского региона столкнулись с ограничениями мобильного интернета
В Кремле объяснили заявление Путина об ошеломляющем ответе и Tomahawk
В Госдуме предположили, когда ключевая ставка снизится до 10%
Украинец подорвал вагон с пассажирами под Житомиром
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.