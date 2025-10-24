Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты

Трата наличных или средств с карты, найденных на улице, расценивается как кража, рассказал Общественной Службе Новостей заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он призвал не оставлять при себе подобные находки.

Понятно, что тратить найденное нельзя, потому что это обыкновенная кража чужих денег. К сожалению, достаточно часто на этом попадаются подростки, когда находят банковские карты, — рассказал Соловьев.

Юрист посоветовал передать найденные вещи под расписку сотрудникам или администрации либо отнести в банк или отделение полиции. Он уточнил, что составление акта о передаче является обязательным этапом, который обеспечивает законность происходящего.

