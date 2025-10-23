Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:35

Юрист ответил, могут ли продавцы устраивать самосуд за кражу товаров

Юрист Русяев: самосуд за кражу товара может грозить продавцу сроком

Книжный магазин Книжный магазин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кражу товара в магазине нельзя пресекать самосудом, поскольку такие действия могут привести к уголовной ответственности для продавца, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Так он прокомментировал ситуацию, произошедшую в казанском ЖК, когда мужчина напал на якобы не оплатившую товар девушку и затащил ее в автомобиль. По его словам, закон разрешает задержание гражданином лица, совершившего преступление, но лишь для предотвращения новых противоправных действий.

Если бы эта девушка, на которую напали в казанском ЖК, действительно была задержана на месте совершения преступления — в магазине, где факт хищения очевиден, — сотрудник имел бы право удержать ее ровно до приезда полиции. Максимум, что допустимо, это пресечь дальнейшие действия, забрать товар, пригласить охрану или вызвать наряд. Но так называемый самосуд — преследование за пределами торгового объекта, физическое насилие и перевозка в автомобиле — выходят за рамки закона. Такие действия уже подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), — пояснил Русяев.

Он отметил, что люди, у которых нет полномочий правоохранительных органов, не могут самостоятельно решать, кто виновен в преступлении. По его словам, если гражданин стал свидетелем кражи в магазине, то можно снять произошедшее на видео и вызвать полицию.

Даже если конечной целью мужчины, совершившего нападение в казанском ЖК, было доставление девушки в полицию, подобная инициатива не освобождает от ответственности. Гражданин, не обладающий полномочиями правоохранительных органов, не может самостоятельно решать, кто виновен и как именно преступник должен быть наказан. Если в магазине действительно произошло хищение, правильный алгоритм прост: зафиксировать событие на видео, вызвать охрану или полицию и дождаться их приезда, — подытожил Русяев.

Ранее юрист Татьяна Соколова заявила, что тестовые флаконы духов, стоящие в парфюмерных магазинах, нельзя уносить или использовать для личных нужд. По ее словам, особо предприимчивые граждане не пренебрегают возможностью поживиться бесплатными духами, приходя в магазин с атомайзерами.

