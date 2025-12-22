Сержанты ВСУ под покровом ночи вынесли весь алкоголь из магазина под Сумами

Сержанты ВСУ под покровом ночи вынесли весь алкоголь из магазина под Сумами В Сумской области сержанты ВСУ ограбили магазин с алкоголем

Украинские военнослужащие из 80-й бригады ночью выкрали весь алкоголь из магазина в одном из тыловых населенных пунктов Сумской области, заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, так бойцы решили отпраздновать день основания бригады.

В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде проводится проверка в отношении военнослужащих из числа сержантов, которые ночью взломали магазин <...> и вынесли весь алкоголь, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения оставили позиции на участке на востоке Сумской области на границе с Россией. Как уточнил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой, это произошло в районе села Грабовского.

До этого стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли в плен 13 бойцов 119-й бригады территориальной обороны ВСУ вместе с командиром. Украинские солдаты добровольно сложили оружие в районе Высокого под Сумами. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.