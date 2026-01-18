Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 09:18

Назван один из самых строгих запретов в Японии

Востоковед Нелидов: критика императора является в Японии табу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Одним из самых строгих негласных запретов в Японии является критика императора и членов императорской семьи, рассказал Lenta.ru доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России кандидат исторических наук Владимир Нелидов. При этом формальных ограничений в стране на это нет.

Это явление называют «хризантемовым табу» — своего рода негласный национальный консенсус. Причем оно распространяется не только на действующего монарха, но и на его предшественников, включая Хирохито, — сказал Нелидов.

Эксперт добавил, что сама императорская семья тщательно оберегает свою репутацию — избегает скандалов и редко раскрывает детали частной жизни. В случае если подобная информация становится достоянием прессы, она подается с предельной деликатностью и уважением.

