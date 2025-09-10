Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:31

«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси

Депутат Иванов: власти Украины пытаются стереть общую с Россией историю

Крестный ход в день церковно-государственного праздника Крещения Руси у памятника святому равноапостольному князю Владимиру в Москве Крестный ход в день церковно-государственного праздника Крещения Руси у памятника святому равноапостольному князю Владимиру в Москве Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Власти Украины проводят целенаправленную политику по искоренению общей с Россией исторической памяти, что является трагедией беспамятства, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, запрет на упоминание Крещения Руси представляет собой попытку стереть фундаментальные основы общего прошлого братских народов.

То, что мы наблюдаем сегодня на Украине, — это трагедия исторического беспамятства, искусственно навязываемая нашему братскому народу. Запрещать говорить о своих корнях, о Крещении Руси, о своем происхождении — это верх человеконенавистничества и русофобии, которые возведены в ранг государственной политики нынешним киевским режимом. Они пытаются вырвать из сердца народа его суть, подменить истинную память суррогатными и ложными мифами, —высказался Иванов.

Он отметил, что, несмотря на все усилия украинских властей, память о единстве и общем происхождении невозможно уничтожить административными методами и запретами. По словам депутата, рано или поздно здравый смысл на Украине все же должен восторжествовать.

Правда всегда останется правдой. Никакие суды и запреты не могут отменить тысячелетнюю историю, которую создавали вместе Россия и Украина. «Днепровская купель» — это не просто красивые слова, это наша общая колыбель, наш духовный код. Рано или поздно здравый смысл восторжествует, и мы снова будем вместе чтить наше прошлое, чтобы строить общее будущее. А те, кто сегодня сеет вражду и пытается переписать историю, сами станут лишь ее печальной и поучительной страницей, — резюмировал Иванов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что аресты украинских священников напоминают позицию, которую в свое время проповедовал Адольф Гитлер. По его словам, давление на Украинскую православную церковь является претворением в жизнь нацистского наследия.

Украина
запреты
русофобия
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внебиржевой курс доллара вырос до уровня 11 апреля
В Польше не смогли доказать причастность России к инциденту с БПЛА
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.