Власти Украины проводят целенаправленную политику по искоренению общей с Россией исторической памяти, что является трагедией беспамятства, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, запрет на упоминание Крещения Руси представляет собой попытку стереть фундаментальные основы общего прошлого братских народов.

То, что мы наблюдаем сегодня на Украине, — это трагедия исторического беспамятства, искусственно навязываемая нашему братскому народу. Запрещать говорить о своих корнях, о Крещении Руси, о своем происхождении — это верх человеконенавистничества и русофобии, которые возведены в ранг государственной политики нынешним киевским режимом. Они пытаются вырвать из сердца народа его суть, подменить истинную память суррогатными и ложными мифами, —высказался Иванов.

Он отметил, что, несмотря на все усилия украинских властей, память о единстве и общем происхождении невозможно уничтожить административными методами и запретами. По словам депутата, рано или поздно здравый смысл на Украине все же должен восторжествовать.

Правда всегда останется правдой. Никакие суды и запреты не могут отменить тысячелетнюю историю, которую создавали вместе Россия и Украина. «Днепровская купель» — это не просто красивые слова, это наша общая колыбель, наш духовный код. Рано или поздно здравый смысл восторжествует, и мы снова будем вместе чтить наше прошлое, чтобы строить общее будущее. А те, кто сегодня сеет вражду и пытается переписать историю, сами станут лишь ее печальной и поучительной страницей, — резюмировал Иванов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что аресты украинских священников напоминают позицию, которую в свое время проповедовал Адольф Гитлер. По его словам, давление на Украинскую православную церковь является претворением в жизнь нацистского наследия.