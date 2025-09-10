Наступление РФ на Харьков 10 сентября: зомби-солдаты, взятие 50% Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 10 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 10 сентября: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении в Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовые группы „северян“ значительно продвинулись и расширили плацдарм. Противник безуспешно контратакует. Продолжаются тяжелые встречные бои в лесу западнее Синельниково. На левобережье Волчанска „Воины Севера“ продвинулись на 150 м и заняли три технических здания, закрепляются. Противник предпринял одну контратаку, успеха не имел. В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-й ОМПБ и 57-го ОМПБр. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты и даже после уничтожения более половины личного состава продолжали идти вперед», — передает «Северный ветер».

По словам авторов канала, в лесу возле Синельниково российские штурмовики заняли два опорных пункта ВСУ и продвинулись на 250 метров.

«На участке фронта Меловое — Хатнее без существенных изменений. Противник сосредоточил усилия на укреплении оборонительных позиций в районе Хатнего и Амбарного. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. ВСУ проводили ротацию подразделений 92-й ОШБр», — добавил «Северный ветер».

«Военная хроника» прокомментировала сообщения западных СМИ о подготовке российских войск к переправе через реку Оскол в районе Купянска.

«Одновременно отмечается давление на позиции ВСУ с севера для ослабления способности оставшихся украинских войск удерживать город. По косвенным данным, именно с этим связано снижение темпов продвижения на западном и северо-западном направлении, где ранее были ликвидированы крупные укрепрайоны ВСУ. Силы, судя по всему, перераспределяются для решения более масштабной задачи. После боев за Артемовск стало очевидно, что форсирование крупных рек и искусственных водных артерий (у армии РФ уже есть опыт форсирования Северского Донца, реки Волчья, Жеребец, Бахмутка и пр., не говоря уже о многочисленных озерах и о том, что с пересечения Оскола чуть севернее начинался Двуреченский плацдарм) превращается в один из ключевых элементов сражений за города оперативного и стратегического значения. В случае успешной переправы через Оскол обстановка на Купянском направлении может измениться радикально и освобождение города существенно ускорится», — отметили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Также они рассказали, что половина Купянска сейчас находится под контролем ВС РФ.

«Движение идет главным образом с севера, а это значит, что укрепрайоны ВСУ на центральных улицах города либо перестали существовать, либо были брошены», — добавила «Военная хроника».

«Дневник десантника» подчеркнул, что ВС РФ взяли под контроль 1,5 км трассы снабжения ВСУ в Купянске.

«Штурмовые подразделения российской армии продолжают продвигаться в населенном пункте Купянск Харьковской области. После прорыва в южном направлении ВС РФ заняли новые рубежи и позиции, что позволило взять под огневой контроль 1,5 км участок трассы по улице Сватовской, по которому до недавнего времени осуществлялась логистика противника», — добавил автор канала.

Readovka пишет, что российская армия готовится занять северную часть Купянска.

«Украинские войска оставляют позиции в промышленном районе Купянска. ВСУ больше не в силах удерживать сплошную полосу фронта и вынуждены уплотнять свою оборону, отходя на резервную линию. Если украинская сторона не успеет отойти, ВС РФ смогут вклиниться в бреши в обороне и начать разъединять подразделения противника уже сейчас», — добавили авторы канала.

Win/Win обратил внимание, что обстановка в Купянске остается сложной.

«ВС РФ увеличивают зоны контроля медленно, но верно. Главным образом расширяется контроль в северной и северо-западной частях города. Четко выраженная линия соприкосновения в черте города отсутствует. За пределами Купянска на этом направлении линия боестолкновений проходит по населенным пунктам Соболевка, Петропавловка, Благодатовка, Степовая, Новоселовка и так далее», — добавил автор канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

