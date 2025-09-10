Заречное, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 10 сентября? Что происходит у Волчанска, Дроновки, Заречного, Клебан-Быка, Мирного, Никаноровки, Новониколаевки, Нелеповки, Покровска, Предтечино, Плещеевки, Северска, Сосновки, Синельниково, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении ВС РФ штурмуют Сосновку, продвигаются в сторону Новониколаевки. На Покровском направлении войска РФ входят в Муравку западнее Покровска. На Добропольском участке продолжаются бои в районе сел Никаноровка и Новое Шахово. На Константиновском направлении войска РФ наступают южнее Марково. Сообщается о продвижении ВС РФ к Нелеповке и Плещеевке. Отбиты несколько контратак ВСУ у Предтечино. На Краснолиманском направлении идут бои за Ямполь. На Северском участке ВС РФ наступают в сторону Дроновки, продвигаются в Кременских лесах и в районе Выемок. Сообщается о тактических успехах войск РФ в Серебрянском лесничестве. В Заречном ВС РФ постепенно усиливают давление на противника. На Волчанском направлении войска РФ продвигаются в лесу к западу от Синельниково и на левобережье реки Волчьей в Волчанске», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Константиновском направлении ВС РФ атакуют у населенного пункта Нелеповка, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Днепропетровском направлении группировка войск „Восток“ ВС РФ продолжает активно наступать вдоль русла Вороной и приступила к штурму Сосновки. ВСУ дважды предпринимали попытки контратаковать. Также наши наступают в лесополосах на северных подступах к Новопетровскому (Терновое). На Краснолиманском направлении в Заречном наши скидывают желто-синие „прапоры“ ВСУ, установленные противником на днях, замещая их нашими флагами: над храмом Святого Великомученика Георгия Победоносца, в северо-западной части населенного пункта и над школой. Продолжаются тяжелые бои за Серебрянский лес», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Северском направлении полностью выбиты войска ВСУ из Серебрянского лесничества, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Харьковском направлении продолжаются бои за Волчанск. Пока без особых изменений по линии фронта. Волчанский участок. Западнее Синельниково в лесу имеем продвижение еще на 300 метров. При этом заняв огневую позицию и опорник противника. Великобурлукский участок. На этом участке фронта без особых изменений. По целям противника работают наши подразделения: авиация ВКС, артиллерия и ТОС. Удары наносятся по обнаруженным целям во время разведки. На Константиновском направлении наши войска продвинулись к Нелеповке и Плещеевке. В Предтечино наши войска держат под контролем чуть больше половины села, оставшаяся часть — в серой зоне, противник пытается атаковать со стороны кладбищ. В районе Клебан-Быка пришлось немного отступить. Сейчас по участкам активно работают артиллеристы и дроноводы ВС РФ», — сообщили военкоры.

