Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:50

Заречное, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 10 сентября? Что происходит у Волчанска, Дроновки, Заречного, Клебан-Быка, Мирного, Никаноровки, Новониколаевки, Нелеповки, Покровска, Предтечино, Плещеевки, Северска, Сосновки, Синельниково, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении ВС РФ штурмуют Сосновку, продвигаются в сторону Новониколаевки. На Покровском направлении войска РФ входят в Муравку западнее Покровска. На Добропольском участке продолжаются бои в районе сел Никаноровка и Новое Шахово. На Константиновском направлении войска РФ наступают южнее Марково. Сообщается о продвижении ВС РФ к Нелеповке и Плещеевке. Отбиты несколько контратак ВСУ у Предтечино. На Краснолиманском направлении идут бои за Ямполь. На Северском участке ВС РФ наступают в сторону Дроновки, продвигаются в Кременских лесах и в районе Выемок. Сообщается о тактических успехах войск РФ в Серебрянском лесничестве. В Заречном ВС РФ постепенно усиливают давление на противника. На Волчанском направлении войска РФ продвигаются в лесу к западу от Синельниково и на левобережье реки Волчьей в Волчанске», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Константиновском направлении ВС РФ атакуют у населенного пункта Нелеповка, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Днепропетровском направлении группировка войск „Восток“ ВС РФ продолжает активно наступать вдоль русла Вороной и приступила к штурму Сосновки. ВСУ дважды предпринимали попытки контратаковать. Также наши наступают в лесополосах на северных подступах к Новопетровскому (Терновое). На Краснолиманском направлении в Заречном наши скидывают желто-синие „прапоры“ ВСУ, установленные противником на днях, замещая их нашими флагами: над храмом Святого Великомученика Георгия Победоносца, в северо-западной части населенного пункта и над школой. Продолжаются тяжелые бои за Серебрянский лес», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении полностью выбиты войска ВСУ из Серебрянского лесничества, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Харьковском направлении продолжаются бои за Волчанск. Пока без особых изменений по линии фронта. Волчанский участок. Западнее Синельниково в лесу имеем продвижение еще на 300 метров. При этом заняв огневую позицию и опорник противника. Великобурлукский участок. На этом участке фронта без особых изменений. По целям противника работают наши подразделения: авиация ВКС, артиллерия и ТОС. Удары наносятся по обнаруженным целям во время разведки. На Константиновском направлении наши войска продвинулись к Нелеповке и Плещеевке. В Предтечино наши войска держат под контролем чуть больше половины села, оставшаяся часть — в серой зоне, противник пытается атаковать со стороны кладбищ. В районе Клебан-Быка пришлось немного отступить. Сейчас по участкам активно работают артиллеристы и дроноводы ВС РФ», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Огненная метель и холод до −25? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус

ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция поймала хранившего дома арсенал оружия подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Малышева предупредила дачников о «порочных позах»
Назван новый исполнительный директор «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.