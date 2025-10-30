Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:15

Салат с запеченной рыбой — нежнее оливье и вкуснее шпрот!

Салат с рыбой: простой рецепт Салат с рыбой: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — прекрасная альтернатива тяжелым зимним закускам. Запеченная рыба сохраняет сочность, а легкая заправка подчеркивает свежесть овощей и трав.

Для блюда нужно 250 г филе белой рыбы (например, трески), 1 морковь, 2 картофелины, 1 яйцо и 2 ложки майонеза или сметаны. Рыбу запеките при 180 °C в фольге 15 минут, остудите и разомните вилкой. Морковь и картофель отварите, нарежьте кубиками, добавьте яйцо и рыбу. Заправьте майонезом, поперчите и аккуратно перемешайте. Салат получается нежным, сочным и чуть сладковатым — особенно вкусен в охлажденном виде.

  • Совет: украсьте сверху зеленью и ломтиком лимона — получится ресторанная подача.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — 145 ккал; время приготовления — 25 минут.

Как засолить скумбрию? Смотрите секретный рецепт на нашем сайте!

