19 октября 2025 в 11:05

Секретный рецепт соленой скумбрии — нежнее, чем в ресторане!

Рецепт соленой скумбрии в домашних условиях Рецепт соленой скумбрии в домашних условиях Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что идеальную соленую скумбрию можно попробовать только в кафе, попробуйте этот рецепт и передумаете. Рыба выходит мягкой, сочной, буквально тающей во рту, с тем самым сбалансированным вкусом, который невозможно забыть.

Возьмите две свежие скумбрии, 1 литр воды, 3 ст. ложки соли, 1,5 ст. ложки сахара, 5 горошин душистого перца, 1 лавровый лист и щепотку кориандра. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями, затем остудите рассол до комнатной температуры. Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте ей голову, разрежьте на крупные куски и залейте рассолом так, чтобы полностью покрыть.

Накройте крышкой и оставьте на сутки в холодильнике. Через 24 часа скумбрия готова — нежная, чуть маслянистая, с насыщенным ароматом пряностей. Для более глубокого вкуса можно выдержать двое суток. Подавать вкуснее всего с луком, растительным маслом и ломтиком черного хлеба.

  • Совет: чтобы скумбрия получилась особенно нежной, добавьте в рассол чайную ложку яблочного уксуса или немного лимонного сока — кислота подчеркнет вкус и ускорит просол.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 180 ккал на 100 г, время приготовления — 30 минут, не считая засолки.

Посмотрите рецепт белорусской запеканки с картошкой и грибами.

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше! Хабизджин — нежный осетинский пирог с творогом на тонком тесте
Общество
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше! Хабизджин — нежный осетинский пирог с творогом на тонком тесте
Самый простой торт без выпечки — вкусный десерт за 15 минут!
Семья и жизнь
Самый простой торт без выпечки — вкусный десерт за 15 минут!
Три яблока и горстка муки. Через 30 минут уже едим — нежный творожно-яблочный пирог — вкусно к чаю и просто так
Общество
Три яблока и горстка муки. Через 30 минут уже едим — нежный творожно-яблочный пирог — вкусно к чаю и просто так
Свекольная закуска, которая покорит любого: просто и красиво
Семья и жизнь
Свекольная закуска, которая покорит любого: просто и красиво
Как приготовить идеальную запеченную свеклу за 25 минут
Семья и жизнь
Как приготовить идеальную запеченную свеклу за 25 минут
Анастасия Фомина
А. Фомина
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

