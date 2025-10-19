Секретный рецепт соленой скумбрии — нежнее, чем в ресторане!

Если вы думаете, что идеальную соленую скумбрию можно попробовать только в кафе, попробуйте этот рецепт и передумаете. Рыба выходит мягкой, сочной, буквально тающей во рту, с тем самым сбалансированным вкусом, который невозможно забыть.

Возьмите две свежие скумбрии, 1 литр воды, 3 ст. ложки соли, 1,5 ст. ложки сахара, 5 горошин душистого перца, 1 лавровый лист и щепотку кориандра. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями, затем остудите рассол до комнатной температуры. Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте ей голову, разрежьте на крупные куски и залейте рассолом так, чтобы полностью покрыть.

Накройте крышкой и оставьте на сутки в холодильнике. Через 24 часа скумбрия готова — нежная, чуть маслянистая, с насыщенным ароматом пряностей. Для более глубокого вкуса можно выдержать двое суток. Подавать вкуснее всего с луком, растительным маслом и ломтиком черного хлеба.

Совет: чтобы скумбрия получилась особенно нежной, добавьте в рассол чайную ложку яблочного уксуса или немного лимонного сока — кислота подчеркнет вкус и ускорит просол.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 180 ккал на 100 г, время приготовления — 30 минут, не считая засолки.

