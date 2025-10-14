Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами

В белорусской деревне гульбишником называли запеканку, которую готовили в печи из того, что было под рукой. Чаще всего начинкой выступали картошка и грибы. Получается сытное и ароматное блюдо для семейного ужина. Попробуйте повторить наш легкий рецепт!

Нарежьте 700 г картофеля кружочками, 300 г грибов пластинками. Кладите их слоями прямо в форму: картофель, грибы с луком, снова картофель. Каждый слой слегка посолите. Залейте смесью из 200 мл сметаны и двух яиц. Запекайте около 40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Совет: для насыщенного вкуса добавьте немного специй.

Гульбишник часто подают как самостоятельное блюдо, но отлично такую запеканку есть вприкуску с рыбой или мясом. Главное, чтобы гульбишник был горячим.

Что приготовить из куриной грудки? Собрали 10 классных рецептов: от отбивных и котлет до паштетов и рулетов.