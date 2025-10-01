Что приготовить из куриной грудки: 10 лучших рецептов на каждый день

Что приготовить из куриной грудки: 10 лучших рецептов на каждый день

Куриная грудка — универсальный продукт, который выручит в любой ситуации. Она низкокалорийна, богата белком и готовится всего за 15–20 минут. Мы собрали 10 проверенных рецептов, которые помогут приготовить из грудки вкуснейшие блюда для будничного ужина или праздничного стола: от необычных котлет с кабачками до рулетиков и паштета.

Нежные отбивные в сливочном соусе

Куриную грудку (1 шт.) нарежьте поперек волокон на пласты толщиной 1,5 см, отбейте через пленку. Посолите, поперчите, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Влейте 200 мл сливок 20%, добавьте зубчик чеснока и щепотку мускатного ореха. Тушите под крышкой 10 минут. Подавайте с рисом или картофельным пюре.

Сытный салат с грушей и горчичной заправкой

Отварную грудку (300 г) нарежьте кубиками. Смешайте с листьями салата айсберг, половинкой груши и горстью грецких орехов. Для заправки взбейте 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. дижонской горчицы и сок половины лимона.

Ароматные котлеты с кабачком

Пропустите через мясорубку 500 г грудки, 200 г кабачка и луковицу. Добавьте яйцо, соль, перец и 3 ст. л. муки. Жарьте на растительном масле под крышкой 7 минут с каждой стороны.

Диетический суп с шампиньонами

Обжарьте луковицу и 200 г шампиньонов. Залейте 1,5 л воды, добавьте 2 нарезанные кубиком картофелины. Варите 15 минут, добавьте нарезанную кубиком грудку (300 г), посолите, поперчите. Готовьте еще 10 минут. Подавайте с зеленью.

Пикантные рулетики с черносливом

Филе (2 шт.) разрежьте вдоль, отбейте. Посолите, смажьте сметаной. На каждый ломтик выложите 2–3 чернослива, сверните рулетом, обвяжите нитью. Запекайте при 180 °C 25 минут.

Паста в томатном соусе с курицей

Обжарьте грудку (300 г), нарезанную кубиками, с луком и чесноком. Добавьте 400 г томатов в собственном соку, тушите 10 минут. Отварите 250 г пасты, смешайте с соусом. Посыпьте базиликом.

Фаршированный перец под сырной корочкой

Смешайте фарш из 400 г грудки с отварным рисом, луком и специями. Начините 4 перца, уложите в форму. Залейте томатным соусом, посыпьте сыром. Запекайте 40 минут при 190 °C.

Рулет с начинкой

Грудку разрежьте вдоль, слегка отбейте и положите внутрь начинку — сыр, грибы, шпинат или даже сухофрукты. Сверните рулетом, закрепите шпажками и запеките. Блюдо получится эффектным и подходит для праздничного стола.

Нежный паштет для бутербродов

Отварную грудку (400 г) измельчите в блендере с 100 г сливочного масла, солью и мускатным орехом. Охладите 2 часа.

Диетические наггетсы в духовке

Нарежьте филе (2 шт.) полосками. Обваляйте в муке, взбитом яйце и панировочных сухарях. Выпекайте на пергаменте 20 минут при 200 °C.

Советы для блюд с курицей

Не пережаривайте грудку — она станет сухой.

Маринуйте в кефире или лимонном соке для сочности.

Используйте любимые специи: куркуму, паприку, прованские травы.

