Тофу, который покорит мясоедов: жарю его с говядиной и овощами по-корейски. Остро, сытно и необычно

Это блюдо — идеальный компромисс для смешанной компании или семьи, где одни любят мясо, а другие предпочитают растительную пищу. Тофу, обжаренный до золотистой корочки, по текстуре и способности впитывать соус удивительно напоминает мясо, создавая гармоничный дуэт с настоящей говядиной или свининой.

Тофу (500 г, плотный) обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю крупными кубиками. Мясо (500 г, свинина или говядина) нарезаю тонкими полосками. Лук (1 шт.) режу полукольцами, морковь (1 шт.) и болгарский перец (1 шт.) — тонкой соломкой, чеснок (3 зубчика) рублю. В сковороде вок или на обычной с толстым дном хорошо разогреваю растительное масло (около 4-5 ст. л.). Порциями обжариваю кубики тофу со всех сторон до золотистой плотной корочки. Выкладываю на тарелку. В оставшемся масле на сильном огне быстро обжариваю мясо до изменения цвета, выкладываю к тофу. В сковороду добавляю еще немного масла, если нужно. Обжариваю лук и морковь 3-4 минуты. Добавляю болгарский перец и чеснок, жарю еще 2 минуты. Возвращаю в сковороду мясо и тофу. Вливаю соевый соус (2 ст. л.), добавляю соль (0,5 ст. л., осторожно, соус соленый) и черный перец. Все быстро перемешиваю. Вливаю 1 ст. л. острого перцового масла (чандан) или обычного масла с щепоткой молотого острого перца. Еще раз перемешиваю и прогреваю 1-2 минуты. Снимаю с огня, посыпаю нарезанным зеленым луком. Подаю сразу с рисом.

