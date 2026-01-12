Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:05

Тофу, который покорит мясоедов: жарю его с говядиной и овощами по-корейски. Остро, сытно и необычно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — идеальный компромисс для смешанной компании или семьи, где одни любят мясо, а другие предпочитают растительную пищу. Тофу, обжаренный до золотистой корочки, по текстуре и способности впитывать соус удивительно напоминает мясо, создавая гармоничный дуэт с настоящей говядиной или свининой.

Тофу (500 г, плотный) обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю крупными кубиками. Мясо (500 г, свинина или говядина) нарезаю тонкими полосками. Лук (1 шт.) режу полукольцами, морковь (1 шт.) и болгарский перец (1 шт.) — тонкой соломкой, чеснок (3 зубчика) рублю. В сковороде вок или на обычной с толстым дном хорошо разогреваю растительное масло (около 4-5 ст. л.). Порциями обжариваю кубики тофу со всех сторон до золотистой плотной корочки. Выкладываю на тарелку. В оставшемся масле на сильном огне быстро обжариваю мясо до изменения цвета, выкладываю к тофу. В сковороду добавляю еще немного масла, если нужно. Обжариваю лук и морковь 3-4 минуты. Добавляю болгарский перец и чеснок, жарю еще 2 минуты. Возвращаю в сковороду мясо и тофу. Вливаю соевый соус (2 ст. л.), добавляю соль (0,5 ст. л., осторожно, соус соленый) и черный перец. Все быстро перемешиваю. Вливаю 1 ст. л. острого перцового масла (чандан) или обычного масла с щепоткой молотого острого перца. Еще раз перемешиваю и прогреваю 1-2 минуты. Снимаю с огня, посыпаю нарезанным зеленым луком. Подаю сразу с рисом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру и брызгаю на совок — пыль больше не «убегает»: не нарадуюсь своей гениальности
Общество
Беру и брызгаю на совок — пыль больше не «убегает»: не нарадуюсь своей гениальности
Томаты‑обманщики: 4 сорта, которые не стоят вашего времени и сил — честный обзор
Общество
Томаты‑обманщики: 4 сорта, которые не стоят вашего времени и сил — честный обзор
Шоколад, вишня и секретный ингредиент! Готовлю брауни с пряным медом и соевым соусом. Вкус — волшебный
Общество
Шоколад, вишня и секретный ингредиент! Готовлю брауни с пряным медом и соевым соусом. Вкус — волшебный
Шоколад, вишня и секретный ингредиент! Готовлю брауни с пряным медом и соевым соусом. Вкус — волшебный
Общество
Шоколад, вишня и секретный ингредиент! Готовлю брауни с пряным медом и соевым соусом. Вкус — волшебный
Курица, шпинат, два вида сыра и бекон! Запекаю рулетики под соусом из кетчупа и сои. Идеальное горячее на праздник
Общество
Курица, шпинат, два вида сыра и бекон! Запекаю рулетики под соусом из кетчупа и сои. Идеальное горячее на праздник
еда
рецепты
тофу
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Завести двигатель в мороз: что надо делать, чтобы оживить автомобиль
Байден сменил номер телефона после одного звонка
Полиция задержала продававших поддельную технику мошенников
Весь ужин в одном блюде: пирог «Капустник» с фаршем и грибами. Сочный, ароматный и невероятно сытный
Бывший игрок «Зенита» оценил уход Лусиано в ЦСКА
Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты
Сбитый F-16 и разгром у Липцев: новости СВО к вечеру 12 января
ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей
В Германии забили тревогу из-за серьезного экономического кризиса
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.