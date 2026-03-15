Этот греческий салат с тофу — настоящее открытие для постного стола. Маринованный сыр, хрустящие овощи и цветочные ноты розового перца

Главный секрет идеального постного греческого салата — в умении раскрыть вкус тофу. Сам по себе он нейтрален, но именно это и есть его сила. Как чистый холст, он готов впитать в себя яркие акценты маринада и заправки, превратившись из простого ингредиента в сочную и ароматную основу блюда.

Что понадобится

Тофу твердый — 200 г, помидор крупный — 1 шт. (или черри — 150 г), огурец — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., красный лук — 1/2 шт., оливки без косточек — 50 г, каперсы — 1 ст. л., салат романо или айсберг — несколько листьев, оливковое масло extra virgin — 3 ст. л., лимонный сок — 1,5 ст. л., орегано сушеное — 1 ч. л., розовый перец горошком — 1 ч. л. (плюс для подачи), соль морская — по вкусу.

Как я его готовлю

Тофу аккуратно обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю аккуратными кубиками со стороной примерно 1,5 см. В небольшой миске готовлю быстрый маринад: смешиваю 1 столовую ложку оливкового масла, 1 столовую ложку лимонного сока, щепотку соли и орегано. Опускаю в эту смесь кубики тофу, осторожно перемешиваю и оставляю пропитываться на 5–10 минут. Пока тофу маринуется, подготавливаю овощи. Помидор нарезаю крупными дольками, огурец — толстыми полукружиями, а болгарский перец, очищенный от семян, — широкой соломкой. Красный лук шинкую тонкими полукольцами. Для заправки в отдельной емкости соединяю оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла и 1/2 столовой ложки лимонного сока.

Розовый перец дроблю в ступке или ножом и почти весь добавляю в заправку, слегка взбиваю вилкой до легкой эмульсии и пробую на соль. На большое сервировочное блюдо или в глубокие тарелки выкладываю листья салата, порванные руками. В просторной миске соединяю все нарезанные овощи, оливки и каперсы. Добавляю туда же кубики тофу вместе с оставшимся маринадом. Поливаю овощную смесь приготовленной заправкой и очень аккуратно, но тщательно перемешиваю, стараясь не повредить нежные ингредиенты. Выкладываю салат поверх листьев, а перед самой подачей украшаю щепоткой оставшегося дробленого розового перца для максимального аромата.

