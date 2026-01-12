Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 15:51

Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью

Нутрициолог Гузман: в продуктах с плесенью вырабатываются микотоксины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В продуктах с плесенью вырабатываются микотоксины — крайне опасные вещества, заявила телеканалу «Краснодар» нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что плесневелые грибы — это сильный аллерген. Особенно опасно употреблять испорченные хлебобулочные изделия, варенье и молочные продукты.

Плесень — это микроскопические грибы, которые активно растут во влажной среде. Они образуют не только видимый налет, но и невидимую сеть нитей, способную проникать глубоко в продукт. Опасность плесени заключается не столько в самих грибах, сколько в веществах, которые они вырабатывают — микотоксинах, — предупредила Гузман.

Она уточнила, что токсичные соединения, которые синтезируются плесенью, могут нарушить иммунную систему и вызвать симптомы пищевого отравления. Кроме того, они обладают канцерогенным действием.

Ранее нутрициолог Елена Желянина подчеркнула, что афлатоксин — один из наиболее опасных микотоксинов. Он повышает вероятность развития различных заболеваний, включая онкологию.

