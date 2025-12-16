Новый год-2026
16 декабря 2025 в 18:32

Россиян предупредили об опасности продуктов с плесенью

Нутрициолог Желянина: продукты с плесенью рискуют обернуться развитием онкологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нутрициолог Елена Желянина предостерегла от употребления продуктов, пораженных плесенью, указав на потенциальный риск развития онкологических заболеваний. В эфире «Пятого канала» она объяснила, почему попытки «спасти» такие продукты недопустимы.

По словам эксперта, плесень на продуктах – это колонии грибов, которые быстро распространяются внутри продукта, выделяя микотоксины. Эти токсичные соединения обладают канцерогенными свойствами, ослабляют иммунную систему и негативно влияют на работу внутренних органов и нервной системы.

Желянина подчеркнула, что афлатоксин, один из наиболее опасных микотоксинов, повышает вероятность развития различных заболеваний, включая онкологию. Она отметила, что термическая обработка, такая как нагревание или жарка, не способна уничтожить грибы и нейтрализовать токсины.

Эксперт пояснила, что заражение распространяется на весь продукт, даже если видимые признаки плесени обнаружены только на одном овоще или фрукте. Мицелий легко проникает внутрь плодов через микротрещины и сосудистую систему.

Желянина также напомнила, что пленка, образующаяся на варенье, соке или компоте, также является плесенью, проникающей во весь объем продукта. Она подчеркнула, что кипячение или повторное уваривание не решит проблему.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман назвала главную пользу сублимированных ягод и фруктов. По ее словам, они сохраняют большую часть витаминов и минералов. В сравнении с заморозкой они не теряют текстуру.

