16 декабря 2025 в 16:19

Нутрициолог назвала главную пользу сублимированных ягод и фруктов

Нутрициолог Гузман: сублимированные фрукты сохраняют большую часть витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сублимированные фрукты и ягоды в отличие от тех, что проходят обычную сушку, сохраняют большую часть витаминов, минералов и полифенолов, заявила телеканалу «Краснодар» нутрициолог Екатерина Гузман. Она подчеркнула, что по сравнению с замороженным аналогом сублимированные продукты не теряют текстуру.

С точки зрения нутрициологии сублимированные фрукты и ягоды — один из самых щадящих способов длительного хранения растительных продуктов. Сублимированные фрукты сохраняют большую часть витаминов группы B, минералов и полифенолов, почти не теряют клетчатку и не содержат консервантов, если продукт качественный, — отметила Гузман.

При этом их питательная ценность достаточно концентрированная, а это значит, что съесть лишнюю порцию очень легко, предупредила врач. Так горсть сублимированной клубники по сахарам может соответствовать нескольким стаканам свежей.

Ранее нутрициолог Анастасия Самойлова заявила, что темный шоколад способен замедлять процессы старения. По ее словам, такой эффект связан с содержащимся в какао-бобах природным алкалоидом теобромином.

нутрициологи
продукты
здоровье
рацион
