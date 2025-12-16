Нутрициолог назвала главную пользу сублимированных ягод и фруктов

Сублимированные фрукты и ягоды в отличие от тех, что проходят обычную сушку, сохраняют большую часть витаминов, минералов и полифенолов, заявила телеканалу «Краснодар» нутрициолог Екатерина Гузман. Она подчеркнула, что по сравнению с замороженным аналогом сублимированные продукты не теряют текстуру.

С точки зрения нутрициологии сублимированные фрукты и ягоды — один из самых щадящих способов длительного хранения растительных продуктов. Сублимированные фрукты сохраняют большую часть витаминов группы B, минералов и полифенолов, почти не теряют клетчатку и не содержат консервантов, если продукт качественный, — отметила Гузман.

При этом их питательная ценность достаточно концентрированная, а это значит, что съесть лишнюю порцию очень легко, предупредила врач. Так горсть сублимированной клубники по сахарам может соответствовать нескольким стаканам свежей.

