03 января 2026 в 18:26

Россиянам рассказали, как избежать переедания в праздники

Нутрициолог Дмитриева посоветовала есть небольшими порциями в праздники

Чтобы избежать плохого самочувствия после новогоднего застолья, следует соблюдать сбалансированное питание в праздники, заявила нутрициолог Юлия Дмитриева в беседе с «Вечерней Москвой». Она порекомендовала есть небольшими порциями пять-шесть раз в течение дня, чтобы не спровоцировать переедание ночью.

Не стоит морить себя голодом на протяжении дня, чтобы «оторваться» на празднике. Такая установка только провоцирует переедание. Ешьте небольшими порциями, но пять-шесть раз. Старайтесь, чтобы до праздника рацион был сбалансированным, — сказала эксперт.

Ранее нутрициолог Юлия Кашапова рассказала, что навязывание диетического рациона близким способно привести к конфликтным ситуациям. По ее словам, можно сделать переход к правильному питанию интересным, избегая давления, а новые полезные привычки стоит внедрять поэтапно.

Кроме того, нутрициолог Юлия Мелехова заявила, что уменьшение физической активности совместно с излишком калорий в меню во время праздников ведет к увеличению массы тела. По ее словам, в эти дни граждане обычно двигаются меньше, а суточный расход энергии падает на 300–800 килокалорий.

