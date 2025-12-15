Россиянам рассказали, как с помощью одного продукта продлить молодость

Темный шоколад способен замедлять процессы старения, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, такой эффект связан с содержащимся в какао-бобах природным алкалоидом теобромином.

Теобромин — природный алкалоид, содержащийся главным образом в какао-бобах, из которых делают темный шоколад. Он защищает клетки от окисления, предотвращает воспаления и улучшает сосудистую эластичность. Антиоксидантные свойства замедляют процессы старения тканей органов, продлевая молодость клеток. Плюс теобромин стимулирует производство эндорфинов, повышающих настроение и снижающих стресс, — пояснила Самойлова.

Однако она подчеркнула, что для проявления полезных свойств важна умеренность. По словам нутрициолога, безопасная норма для ежедневного потребления — не более 30 граммов продукта.

Как и любое вещество, теобромин полезен лишь в ограниченных дозах. Чрезмерное потребление грозит повышением пульса, давления и перевозбуждением нервной системы. Безопасная норма потребления — примерно 20–30 граммов ежедневно. И помните, любые положительные эффекты компенсируются избыточным потреблением сахара и калорий, поэтому умеренность важна для максимальной пользы, — резюмировала Самойлова.

Ранее нутрициолог Ольга Ромашина заявила, что черника, малина, клубника, орехи, семена, темный шоколад, яблоки, виноград и цитрусовые способствуют замедлению процессов старения организма. По ее словам, эти продукты содержат полифенолы, которые оказывают положительное влияние на здоровье.