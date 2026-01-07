Атака США на Венесуэлу
Ластик против жира: как обычная стирашка спасает плиту от старых брызг без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Казалось бы, что общего у школьного ластика и кухонной плиты? Оказывается, этот простой канцелярский предмет — отличный помощник в борьбе со старыми пригоревшими брызгами жира. Он очистит панель управления и кнопки без риска поцарапать поверхность и без использования агрессивной химии.

Секрет в том, что ластик действует как очень мягкая и деликатная «наждачка». Вам понадобится всего один новый или чистый канцелярский ластик, желательно с твердым уголком. Наденьте перчатки для удобства. Просто потрите твердым уголком ластика по присохшей капле или жирному пятну, как будто стираете карандаш с бумаги.

Вы увидите, как загрязнение начнет скатываться в маленькие серые шарики. После этого останется лишь протереть очищенное место сухой или слегка влажной салфеткой. Этот сухой способ особенно хорош для деликатных поверхностей — пластика, стекла или эмали, куда нельзя лить воду. Он безопасен для техники и идеально подходит для точечной уборки сложных загрязнений на кухне.

Ранее сообщалось, что известковый налет на раковине портит внешний вид кухни и создает ощущение неопрятности. Вместо дорогой химии можно использовать простые продукты, которые найдутся на каждой кухне. Эти методы безопасны, экономят бюджет и реально возвращают сантехнике первозданный блеск.

