В Москве стартовала плановая проверка газовых плит

В Москве до конца 2026 года проверят около 1,8 млн газовых плит, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства. Такое обслуживание проводится ежегодно.

В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту, — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что средний срок службы газовой плиты составляет 10–12 лет. Также современные плиты должны быть оснащены системой «газ-контроль» — она автоматически перекроет подачу газа, если пламя погаснет.

