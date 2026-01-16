Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 14:23

В Москве стартовала плановая проверка газовых плит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве до конца 2026 года проверят около 1,8 млн газовых плит, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства. Такое обслуживание проводится ежегодно.

В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту, — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что средний срок службы газовой плиты составляет 10–12 лет. Также современные плиты должны быть оснащены системой «газ-контроль» — она автоматически перекроет подачу газа, если пламя погаснет.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что авария из-за еды в канализации чревата штрафом до 40 тыс. рублей. По его словам, если обошлось без ущерба для соседей, то взыскание не превысит 1,5 тыс. рублей.

