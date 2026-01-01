Черная плесень в стиральной машине? Спасем технику тремя простыми ингредиентами: домашний рецепт

Заметили тёмный налёт на резинке стиральной машины? Не паникуйте — с этой неприятностью легко справиться без дорогих средств. Домашний раствор не только удалит плесень, но и предотвратит её повторное появление, продлив жизнь вашей технике. Давайте разбираться, как вернуть машине чистоту без лишних затрат.

Главная причина появления плесени — влага, которая задерживается в складках уплотнителя после стирки. Сырость в сочетании с остатками порошка создаёт идеальную среду для грибка. Но у него есть «слабые места»: кислая среда, высокая температура и сухость. Воспользуйтесь этим знанием! Приготовьте раствор из двух стаканов воды, половины стакана перекиси водорода и четверти стакана лимонного сока.

Смешайте ингредиенты, перелейте в пульверизатор и, надев перчатки, тщательно опрыскайте резиновую прокладку, не забывая про труднодоступные места.

Оставьте средство на некоторое время, затем протрите поверхность. Для полной очистки залейте часть раствора в отсек для порошка и запустите холостой цикл на максимальной температуре — так вы уничтожите споры во всём механизме. Чтобы плесень не возвращалась, после каждой стирки протирайте манжету сухой тканью и оставляйте дверцу приоткрытой для просушки.

