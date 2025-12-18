Стиральная машина как новая без химии и мастера: проверенный способ убрать запах, накипь и плесень дома

Неприятный запах из стиральной машины — верный сигнал накопившихся загрязнений, накипи или плесени. Часто покупные средства справляются не полностью, а вызывать мастера дорого. Есть простой и доступный способ вернуть машине свежесть с помощью обычного уксуса и соды, без лишних трат и усилий.

Сначала залейте в барабан два стакана столового уксуса и запустите программу с высокой температурой. Когда барабан заполнится водой, приостановите цикл на час, чтобы раствор растворил накипь и осадки. Затем очистите сливной фильтр: извлеките, промойте под водой, протрите отверстие уксусом и верните на место.

Для удаления плесени и запаха засыпьте в барабан один стакан соды, можно добавить несколько капель эфирного масла, и запустите длительный цикл стирки при средней температуре. После процедуры оставьте дверцу открытой для просушки. Регулярное применение метода сохраняет чистоту, устраняет запахи и продлевает срок службы техники.

