06 декабря 2025 в 07:00

Быстрый способ вернуть свежесть стиральной машине: простой ритуал для чистоты дома и экономии средств

Со временем даже исправная машина начинает пахнуть сыростью. Но вместо дорогой химии есть домашние способы, которые работают не хуже и при этом не вредят бюджету.

Пищевая сода мягко удаляет запахи и налет. Насыпьте половину стакана прямо в пустой барабан и включите самый горячий режим — сода быстро растворяет грязь и освежает внутренности машины. Если требуется более глубокая обработка, используйте два стакана уксуса 6–9%: он отлично справляется с накипью и бактериями, хотя применять его стоит не чаще раза в два месяца.

Для сложных случаев подойдет лимонная кислота: растворите 100–150 г в литре воды, вылейте в барабан и запустите горячую программу. Чтобы поддерживать результат, периодически проводите сервисную стирку, оставляйте дверцу приоткрытой и не забывайте очищать фильтр от мусора. Такой простой уход продлевает срок службы техники и сохраняет качество стирки.

Ранее сообщалось, что иногда любимые вещи пачкаются так, что обычная стирка не справляется, и их хотят выбросить. На самом деле есть простые домашние методы с поваренной солью, которые эффективно очищают ткань, смягчают воду и продлевают жизнь одежде — без дорогих средств и химии.

