Запах свежести в стиральной машине: простой способ с помощью кухонного помощника

Неприятный запах из стиральной машины может испортить впечатление от чистейшего белья. Многие удивляются, обнаружив, что внутри техники скапливается влага и остатки моющих средств, создавая идеальную среду для бактерий. Вернуть машинке свежесть поможет одно простое средство, которое точно есть у каждой хозяйки на кухне.

Речь идет об обычном белом уксусе, который справляется с налетом и запахом не хуже дорогих средств. Для начала протрите резиновый уплотнитель на дверце тряпочкой, смоченной в уксусе, уделяя внимание складкам, где любит скапливаться грязь. Затем можно запустить короткий цикл стирки при максимальной температуре, предварительно залив примерно стакан уксуса прямо в барабан.

После такой обработки внутренности машины заблестят, а затхлость исчезнет. Не забывайте всегда оставлять дверцу и лоток для порошка приоткрытыми после стирки, чтобы техника проветривалась. Эта простая привычка в сочетании с периодической чисткой уксусом надолго сохранит в вашей ванной комнате аромат свежести.

