Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 15:37

Лимон и сода вместо химии: натуральный способ отмыть посуду до блеска без лишних трат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали переплачивать за гели для мытья посуды и переживать из‑за их состава? Есть простое и безопасное решение — подручные средства, которые найдутся на любой кухне. Лимон и пищевая сода эффективно справятся с жиром и загрязнениями, не навредив здоровью и бюджету. К тому же такие натуральные компоненты бережно относятся к посуде и не вызывают раздражения на коже.

Чтобы очистить посуду, смешайте лимонный сок и соду в равных пропорциях — получится активная паста, которая легко удаляет даже застарелый жир. Нанесите смесь на губку и протрите загрязненные поверхности: абразивные свойства соды в сочетании с кислотой лимона дают отличный очищающий эффект.

Если загрязнения небольшие, можно просто протереть посуду кусочком лимона. Для большого количества посуды подойдет другой способ: в кастрюлю с водой добавьте сок одного лимона и столовую ложку соли, поместите туда грязную утварь и оставьте ненадолго. После такой обработки жир отходит без лишних усилий, а посуда становится идеально чистой. Регулярное использование лимона и соды позволяет сократить расходы на бытовую химию и минимизировать контакт с агрессивными веществами.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

Проверено редакцией
Читайте также
Кухня мечты без ошибок: 5 подводных камней, которые испортят интерьер и комфорт
Общество
Кухня мечты без ошибок: 5 подводных камней, которые испортят интерьер и комфорт
Ремонтные смеси своими руками: пропорции и правила замеса для разных работ
Семья и жизнь
Ремонтные смеси своими руками: пропорции и правила замеса для разных работ
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Семья и жизнь
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Семья и жизнь
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Засоры в унитазе? Спасет обычная соль: бюджетный способ прочистить трубы без химии
Общество
Засоры в унитазе? Спасет обычная соль: бюджетный способ прочистить трубы без химии
советы
лайфхаки
домохозяйства
уборка
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии пригрозили похитить Путина? Как ответит Россия на эту наглость
Стая собак держит в страхе российский поселок
На западе Ирана задержаны более 100 участников беспорядков
Возвращение на ТВ, популярность у зумеров, США: как живет Елена Степаненко
Европейский аэропорт временно закрыли из-за россиян
Трамп одобрил идею назначения нового президента Кубы
«Вот-вот запустит распад НАТО»: в Гренландии «набросились» на Данию
Украинец сбил пограничника в попытке незаконно попасть в Румынию
Камчатка готовится к сокрушительному циклону
Мальчик попал под поезд и стал героем порочащего его ролика
Буран в Москве признали одним из сильнейших за 146 лет
В США придумали план против Трампа в случае атаки на Гренландию
«Англичане не простят»: политолог о последствиях захвата Гренландии для США
Трамп анонсировал экономическую блокаду Кубы
«Пособники кровавых деяний»: Захарова о Западе после атак ВСУ на регионы РФ
Захарова потребовала беспристрастного расследования атак ВСУ на Россию
Власти Гренландии ответили на громкое заявление Трампа о русских
«Мы бойцы»: Мадуро передал привет из нью-йоркских застенков
Израиль повысил готовность из-за возможного плана США
Определился лидер в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.