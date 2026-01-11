Лимон и сода вместо химии: натуральный способ отмыть посуду до блеска без лишних трат

Устали переплачивать за гели для мытья посуды и переживать из‑за их состава? Есть простое и безопасное решение — подручные средства, которые найдутся на любой кухне. Лимон и пищевая сода эффективно справятся с жиром и загрязнениями, не навредив здоровью и бюджету. К тому же такие натуральные компоненты бережно относятся к посуде и не вызывают раздражения на коже.

Чтобы очистить посуду, смешайте лимонный сок и соду в равных пропорциях — получится активная паста, которая легко удаляет даже застарелый жир. Нанесите смесь на губку и протрите загрязненные поверхности: абразивные свойства соды в сочетании с кислотой лимона дают отличный очищающий эффект.

Если загрязнения небольшие, можно просто протереть посуду кусочком лимона. Для большого количества посуды подойдет другой способ: в кастрюлю с водой добавьте сок одного лимона и столовую ложку соли, поместите туда грязную утварь и оставьте ненадолго. После такой обработки жир отходит без лишних усилий, а посуда становится идеально чистой. Регулярное использование лимона и соды позволяет сократить расходы на бытовую химию и минимизировать контакт с агрессивными веществами.

