Возвращаем одежде свежесть и удаляем застарелые пятна — два проверенных способа со столовой солью для каждой хозяйки

Иногда любимые вещи пачкаются так, что обычная стирка не справляется, и их хотят выбросить. На самом деле есть простые домашние методы с поваренной солью, которые эффективно очищают ткань, смягчают воду и продлевают жизнь одежде — без дорогих средств и химии.

Первый способ, «три ложки», подойдет для застарелых пятен: в тазу растворяют три столовые ложки — две с горкой соли и одну разрыхлителя — в теплой воде, замачивают одежду несколько часов, затем стирают как обычно. Второй метод, «восемь ложек», делает вещи мягкими и свежими: в литре воды растворяют восемь ложек соли, добавляют лимонную кислоту и столовую ложку бальзама для волос, затем стирают с обычным порошком. Эти простые приемы удаляют пятна, возвращают тканям яркость и запах свежести, экономя деньги и силы.

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов.