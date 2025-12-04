Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 15:41

Возвращаем одежде свежесть и удаляем застарелые пятна — два проверенных способа со столовой солью для каждой хозяйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда любимые вещи пачкаются так, что обычная стирка не справляется, и их хотят выбросить. На самом деле есть простые домашние методы с поваренной солью, которые эффективно очищают ткань, смягчают воду и продлевают жизнь одежде — без дорогих средств и химии.

Первый способ, «три ложки», подойдет для застарелых пятен: в тазу растворяют три столовые ложки — две с горкой соли и одну разрыхлителя — в теплой воде, замачивают одежду несколько часов, затем стирают как обычно. Второй метод, «восемь ложек», делает вещи мягкими и свежими: в литре воды растворяют восемь ложек соли, добавляют лимонную кислоту и столовую ложку бальзама для волос, затем стирают с обычным порошком. Эти простые приемы удаляют пятна, возвращают тканям яркость и запах свежести, экономя деньги и силы.

