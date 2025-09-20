10 лучших рецептов с острым перцем на зиму: специи, салаты, мариновка

Острый перец — универсальная приправа, способная оживить даже самое простое блюдо. Его легко сохранить на зиму: замариновать, потушить с овощами, превратить в соус или высушить для специй. Мы подготовили 10 способов, которые помогут сохранить яркий вкус и аромат стручков до нового урожая.

Классический острый маринованный перец

Возьмите около килограмма плотных стручков, тщательно вымойте их и обсушите. При желании проколите каждый у плодоножки, чтобы маринад проникал внутрь. В кастрюле вскипятите поллитра воды с ложкой соли, двумя ложками сахара, несколькими горошинами душистого перца и лавровым листом. Влейте стакан 9-процентного уксуса, быстро перемешайте и залейте кипящим раствором перцы, уложенные в стерилизованные банки. Стерилизуйте 12–15 минут и закатайте.

Перец кольцами с чесноком

Для этой заготовки нарежьте около 800 г стручков тонкими кружочками, а пять зубчиков чеснока измельчите. Вскипятите 400 мл воды с ложкой соли и полутора ложками сахара, добавьте стакан уксуса и дайте маринаду зашуметь. Переложите чеснок и перец в банки, залейте горячим рассолом и прогрейте их на водяной бане около 10 минут, затем плотно закройте.

Острый перец с морковью и луком

Нарежьте килограмм халапеньо полосками, натрите среднюю морковь и порежьте луковицу полукольцами. На сковороде с тремя ложками растительного масла обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и перец, жарьте несколько минут. Положите четыре измельченных зубчика чеснока, посыпьте парой ложек сахара и ложкой с половиной соли. Влейте стакан уксуса, дайте закипеть и сразу разложите смесь по стерилизованным банкам, после чего простерилизуйте и закупорьте.

Пряная аджика с острым перцем

300 граммов острого перца и столько же спелых помидоров измельчите вместе с шестью дольками чеснока. Переложите массу в сотейник, поставьте на медленный огонь и, помешивая, варите около 20 минут до легкого загустения. Добавьте столовую ложку сахара, полторы чайные ложки соли и щепоть кориандра, затем влейте половину стакана уксуса. Горячую аджику разложите в стерильные банки и сразу закатайте.

Разноцветные стручки с чесноком

Возьмите килограмм смеси кайенского, зеленого и красного чили, порежьте их одинаковыми кусочками. Вскипятите 350 мл воды с двумя ложками сахара и ложкой соли, затем добавьте полстакана уксуса. На дно банок положите дольки чеснока и несколько горошин черного перца, сверху уложите стручки, залейте маринадом и стерилизуйте около четверти часа.

Солено-пряный перец

Целые стручки весом примерно килограмм сложите в миску и обдайте кипятком, чтобы удалить лишнюю горечь. Приготовьте рассол из полулитра воды и двух ложек крупной соли, добавьте лавровый лист и немного зелени петрушки или укропа, затем влейте половину стакана уксуса. Горячим раствором залейте перцы в банках и простерилизуйте около 10 минут.

Перец в масляно-уксусной заливке

Нарежьте 800 граммов острых стручков дольками, мелко порубите три зубчика чеснока. В небольшой кастрюле смешайте сто миллилитров растительного масла, полтора стакана уксуса, ложку сахара и ложку соли, доведите почти до кипения, затем добавьте чеснок и перец. Прокипятите пару минут и сразу разложите горячую смесь по подготовленным банкам.

Перцы, фаршированные чесноком

Небольшие плотные стручки (примерно полкилограмма) разрежьте вдоль, не доходя до плодоножки, и вложите в каждый зубчик чеснока. Вскипятите треть литра воды со столовой ложкой соли и ложкой сахара, добавьте половину стакана уксуса. Разложите перцы в банки, залейте горячим рассолом и стерилизуйте около 15 минут.

Салат из перца в томате

Нарежьте 600 граммов острых стручков и крупную луковицу тонкими полосками, чеснок (четыре зубчика) измельчите. Обжарьте лук до золотистости, добавьте перец и затем влейте 400 мл томатного сока. Приправьте смесь двумя ложками сахара и полутора ложками соли, потушите на среднем огне 15 минут, затем влейте половину стакана уксуса и быстро разложите готовый салат по банкам.

Как высушить перец чили для мельницы

Выберите спелые стручки яркого цвета, тщательно вымойте их и насухо вытрите. Разложите перцы на решетке в один слой и оставьте в теплом, хорошо проветриваемом месте или возле работающей духовки. Можно нанизать их на нить и подвесить под потолком, избегая солнечных лучей. Сушка длится от недели до двух, в зависимости от размера плодов и влажности воздуха. Готовые стручки становятся ломкими и легко крошатся. Храните их в полотняном мешочке или банке с плотно закрытой крышкой, а перед подачей измельчайте в мельнице — аромат получится особенно насыщенным.

Совет: для любой заготовки выбирайте здоровые, плотные стручки без трещин и мягких участков. А сушеный чили лучше всего хранить в темном месте, чтобы сохранить насыщенный вкус и цвет.

